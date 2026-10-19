Juliaca: Sujeto es intervino cuando inhalaba terocal en parque las Carmelitas

Vecinos y padres de familia expresaron preocupación por la seguridad de niños y escolares y solicitaron mayor patrullaje preventivo en los alrededores del parque

Ivan Coari
Ivan Coari 19/10/2026

Serenazgo y la PNP intervinieron a un joven de unos 25 años tras hallar bolsas y una lata de terocal en el parque Carmelitas, cerca de colegios

Foto: IRSC

Un parque público se convirtió en motivo de preocupación para los vecinos de Juliaca, luego de que personal de Serenazgo y un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieran a un joven de aproximadamente 25 años por la presunta inhalación de terocal en el parque Carmelitas, ubicado junto al Tecnológico Manuel Núñez Butrón y un centro educativo primario.

Durante el patrullaje preventivo de la urbanización la Capilla, los agentes encontraron al joven en el lugar y hallaron varias bolsas de plástico con terocal, además de una lata de esta sustancia, por lo que realizaron acciones preventivas y retiraron al intervenido de la zona.

Según los vecinos, el varón habría permanecido más de una hora en el parque sin que inicialmente sospecharan lo que ocurría, además, señalaron que presentaba aparentes signos de alteración y no supo explicar qué hacía en el lugar.

La intervención generó preocupación entre los residentes, debido a que por este espacio público transitan familias, niños y escolares, quienes podrían encontrarse con situaciones similares durante sus desplazamientos diarios.

Los padres de familia expresaron su temor ante posibles riesgos para los estudiantes y advirtieron que les preocupa la seguridad de quienes circulan por la zona, aunque no se reportó ningún asalto en este sector.

Ante esta situación, los vecinos solicitaron mayor patrullaje de Serenazgo y la Policía en los alrededores del parque Carmelitas, con el objetivo de reforzar la seguridad y evitar que este espacio público se convierta en un foco de preocupación para las familias y la comunidad educativa.

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