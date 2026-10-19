Dudas en la información de damnificados y falta de colaboración para identificar responsables complican atención tras incendios en Puno

El Gobierno Regional pide verificar a las familias que recibieron módulos de vivienda, mientras la falta de testimonios formalizados dificulta esclarecer el origen de los siniestros

Pamela Perez Ch.
Pamela Perez Ch. 19/10/2026

John Nilton Ccama advirtió inconsistencias en los reportes de damnificados y falta de colaboración para identificar a los presuntos responsables de incendios forestales

Foto: Difusión

La verificación de las familias beneficiarias de los módulos de vivienda y la falta de colaboración de algunos pobladores para identificar a los presuntos responsables de los incendios forestales evidencian dificultades en la atención de las emergencias en la región Puno. El jefe de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad del Gobierno Regional, John Nilton Ccama Lipa, señaló que recibieron información sobre personas que no residían en las zonas afectadas, pero que buscaban acceder a los módulos entregados a los damnificados.

Según explicó, la semana pasada se distribuyeron módulos de vivienda a familias afectadas por los incendios. Sin embargo, el funcionario cuestionó la información proporcionada en algunos casos y pidió a los presidentes comunales verificar quiénes sufrieron realmente daños, a fin de evitar que la ayuda llegue a personas que no cumplen con esa condición.

Esta situación pone en evidencia la importancia de contar con mecanismos de verificación antes de asignar recursos públicos destinados a atender emergencias. Aunque Ccama Lipa indicó que las acciones de ayuda quedan registradas en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD), no precisó cuántos casos fueron observados ni si se llegó a excluir a alguna persona de la entrega de los módulos.

El funcionario también advirtió dificultades para identificar a quienes habrían iniciado los incendios. De acuerdo con su versión, en algunas comunidades inicialmente señalaron a presuntos responsables, pero después los pobladores no habrían querido ratificar esa información para formalizar las denuncias ante la Policía. En otros casos, mencionaron que el fuego pudo originarse por botellas de vidrio, aunque esa explicación, por sí sola, no permite determinar la causa de los siniestros.

La falta de información corroborada y de testimonios formalizados dificulta tanto el esclarecimiento del origen de los incendios como la identificación de posibles responsabilidades. No obstante, también queda pendiente conocer qué acciones de fiscalización se aplican para comprobar la condición de los beneficiarios y qué medidas se adoptan cuando existen inconsistencias en los reportes comunales.

Mientras las familias afectadas necesitan recuperar sus viviendas y medios de vida, la respuesta ante estas emergencias no puede depender únicamente de la información proporcionada por las comunidades. La verificación de los damnificados, la transparencia en la entrega de los módulos y la investigación de las causas de los incendios son aspectos necesarios para garantizar que la ayuda llegue a quienes la necesitan y que los hechos no queden sin esclarecer.

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