Pocas municipalidades priorizan la prevención ante El Niño pese a la demanda de pozos de agua en Puno

La limitada participación de los gobiernos locales en las medidas preventivas frente al fenómeno de El Niño preocupa al Gobierno Regional de Puno, debido a la necesidad de garantizar el abastecimiento de agua en las zonas vulnerables. El jefe de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad, John Nilton Ccama Lipa, señaló que son pocas las municipalidades que están impulsando estas acciones, entre ellas la perforación de pozos.

El funcionario informó que el Programa Regional de Riego y Drenaje (PRORRIDRE) ya tenía consolidadas más de mil solicitudes relacionadas con la perforación de pozos, correspondientes a pedidos anteriores, cuyos trabajos se encuentran en ejecución. A esta demanda se suman nuevos requerimientos vinculados con la preparación ante el fenómeno climático, que actualmente están en evaluación.

Ccama Lipa explicó que las municipalidades deben gestionar las autorizaciones correspondientes ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entidad que ha señalado la existencia de un procedimiento simplificado para estos trámites. Asimismo, precisó que los gobiernos locales deben identificar las fuentes de agua y evaluar las condiciones del terreno antes de iniciar las perforaciones, a fin de evitar daños a los ecosistemas o afectaciones al abastecimiento de comunidades cercanas.

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Sobre los plazos de ejecución, indicó que estos son establecidos por PRORRIDRE y dependen de las características del suelo y de las condiciones técnicas de cada intervención. Estas evaluaciones permiten realizar los trabajos sin poner en riesgo los equipos utilizados en la perforación.

Como parte de las acciones preventivas, también se consideran proyectos productivos relacionados con la seguridad alimentaria, además de la implementación de reservorios y cochas para almacenar agua, incluida la destinada al abastecimiento de camélidos sudamericanos. Sin embargo, el funcionario remarcó la necesidad de que las autoridades municipales se involucren en la planificación y gestión de estas medidas.

La advertencia pone en cuestión el nivel de preparación de los gobiernos locales ante un escenario climático que podría agravar la disponibilidad de agua en diferentes zonas de la región. Aunque PRORRIDRE ya ejecuta solicitudes acumuladas y evalúa nuevos pedidos, aún es necesario conocer cuántas municipalidades han iniciado los trámites para las intervenciones vinculadas específicamente con la prevención frente a El Niño y cuántos pozos podrían concretarse.