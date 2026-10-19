Dirigentes de cuencas afectadas por metales pesados cuestionan ausencia de instituciones en mesa multisectorial de Puno

La ausencia de representantes de sectores clave en la instalación de la comisión multisectorial para atender a la población expuesta a metales pesados generó cuestionamientos de los dirigentes de las cuencas afectadas por la actividad minera en la región Puno. Durante una reunión desarrollada la mañana de hoy con funcionarios del Gobierno Regional, los representantes exigieron mayor participación institucional y avances concretos en proyectos de evaluación, prevención y remediación de las zonas contaminadas.

Los dirigentes señalaron que, pese a la instalación de esta comisión mediante una resolución de la autoridad ambiental regional, no participaron diversas instituciones vinculadas con la atención de la población afectada, entre ellas los sectores Salud, Educación y Agricultura, así como la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Consideraron que esta ausencia dificulta la coordinación de medidas frente a un problema que compromete a distintas cuencas de la región.

Ante esta situación, los representantes solicitaron que se deje constancia en el acta de las instituciones que no asistieron y plantearon que se adopten medidas para garantizar su participación en las próximas reuniones. Incluso, advirtieron que pedirán el cambio de los funcionarios que incumplan sus responsabilidades, al considerar que la atención de la salud de las poblaciones expuestas a metales pesados no puede continuar postergándose.

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Otro de los puntos pendientes es la elaboración del reglamento de funcionamiento de la comisión multisectorial. Los dirigentes solicitaron que el Gobierno Regional establezca un plazo para presentar el borrador, con el propósito de definir las funciones y responsabilidades de las autoridades regionales, municipales y organizaciones de la sociedad civil que integran este espacio.

Asimismo, propusieron convocar a representantes de la comisión multisectorial nacional, presidida por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y a los ministerios involucrados para conocer los avances alcanzados a nivel central y articular acciones con la instancia regional.

Durante el encuentro también se hizo referencia a informes técnicos pendientes que deben completarse para continuar con los compromisos asumidos en reuniones anteriores. Los representantes de las cuencas buscan que estos documentos contribuyan a impulsar proyectos de análisis, evaluación y remediación; sin embargo, no se precisaron los montos, los plazos de ejecución ni las intervenciones concretas que se encuentran en etapa de aprobación.

La reunión volvió a poner en evidencia la distancia entre la conformación de espacios de coordinación y la necesidad de concretar medidas para las poblaciones afectadas por metales pesados. La participación efectiva de las instituciones, la aprobación del reglamento y la definición de proyectos con plazos y responsables serán aspectos clave para determinar si esta comisión logra traducirse en acciones concretas en la región.