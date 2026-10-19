Carabaya: Joven falleció tras asistir a concierto autoridades investigan suceso

Familiares trasladaron al joven al centro de salud, donde confirmaron su muerte; una posible intoxicación no ha sido confirmada y las causas permanecen bajo investigación

Ivan Coari
Ivan Coari 19/10/2026

Edison C. S. falleció en el distrito de Crucero, Carabaya, tras asistir a un concierto por la Virgen del Rosario; la Policía investiga el caso y espera la necropsia

Foto: Difusión

La celebración en honor a la Virgen del Rosario terminó en tragedia en el distrito de Crucero, provincia de Carabaya, donde un joven identificado con las iniciales Edison C. S. falleció la mañana de este fin de semana, luego de asistir a la presentación de una agrupación musical.

Según la información preliminar, sus familiares lo encontraron durante las primeras horas de la mañana sin responder y aparentemente sin signos vitales, por lo que lo trasladaron de inmediato al Centro de Salud de Crucero, donde el personal confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con sus familiares, el joven no presentaba golpes visibles en el cuerpo, aunque no se descarta una posible intoxicación, esta hipótesis todavía no ha sido confirmada y las causas de la muerte permanecen bajo investigación.

El caso generó preocupación en el distrito, mientras la Policía Nacional del Perú realiza las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento, además de recoger información que permita reconstruir las últimas horas del joven.

Las autoridades esperan los resultados de la necropsia de ley para establecer la causa exacta de la muerte, por ahora, no existe una conclusión oficial sobre qué provocó el fallecimiento de Edison C. S. después de su asistencia al concierto.

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