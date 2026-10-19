Juliaca: Con la participación de tunas de otros países se llevó acabo el III Certamen Internacional de Tunas 2026

Ocho agrupaciones de Perú, Chile y Bolivia llenaron de música y tradición la Plaza de Armas de Juliaca durante el III Certamen Internacional de Tunas 2026, actividad que marcó el inicio del festival “Celebremos Juliaca” Edición Centenario, como parte de las celebraciones por los 100 años de creación política de la provincia de San Román.

El encuentro reunió a delegaciones de Arequipa, Lima, Juliaca y otros lugares, quienes demostraron sus habilidades musicales y artísticas ante el público, la inauguración contó con la participación del alcalde provincial, Oscar Cáceres Rodríguez, y dio inicio a una programación de siete días de actividades culturales y artísticas.

Entre los ganadores, la Tuna de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia destacó por el mejor baile de pandero, mientras que la Tuna de la Universidad San Pablo de Arequipa obtuvo el reconocimiento al mejor baile de capa, por su parte, la Tuna de la Universidad del Alba de Chile ganó en mejor baile de bandera y mejor tuna.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Asimismo, la Tuna de la Universidad Alas Peruanas de Arequipa recibió el premio a mejor interpretación solista, mientras que la Tuna de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”, de Lima, fue reconocida por la mejor interpretación de tema instrumental.

La Tuna de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín obtuvo el reconocimiento como la agrupación más votada en redes sociales, además, todas las delegaciones participantes recibieron el Trofeo Centenario, la Medalla del Centenario y un diploma por su participación en este encuentro internacional.