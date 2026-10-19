Vecinos de Puno pueden reclamar a Electro Puno por artefactos quemados por sobretensión

La empresa cubrirá los daños si la falla corresponde a un circuito o sector del suministro; los usuarios también pueden acudir a la unidad zonal de Puno ante dificultades para comunicarse por teléfono

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 19/10/2026

Electro Puno informó que los usuarios con artefactos quemados por sobretensión pueden reclamar para que la empresa inspeccione la zona, determine responsabilidades y evalúe los daños

Foto: JAC

Los vecinos de Puno que sufran daños en sus artefactos eléctricos por sobretensión pueden presentar un reclamo ante Electro Puno para solicitar una evaluación de lo ocurrido. Además, basta con que un usuario reporte este problema para que la empresa inspeccione el sector afectado y verifique si existen fallas en el suministro eléctrico, informó el especialista José Luis Valer Rojas.

Tras el aviso, el personal llega a la zona, verifica si la sobretensión fue responsabilidad de la empresa, hace el inventario de los afectados y un tercero repara los equipos dañados.

Valer Rojas aseguró: “No esperamos que todos vengan, uno que haga el reclamo por sobretensión y nosotros vamos a verificar el sector, identificamos el problema y hacemos el inventario para darle solución a todos los afectados”.

Cuando cubre la empresa y a dónde acudir

La empresa cubre daños solo cuando la falla afecta a todo un circuito, una urbanización o una cuadra, dijo Héctor Condori, gerente técnico, y si el problema está en la instalación de la casa, es otro tema.

Sin embargo, algunos vecinos refieren que nadie contesta los números impresos detrás del recibo de luz, y Valer Rojas admitió que el sistema puede colapsar, y dijo que atenderá a quienes acudan a la unidad zonal Puno.

Electro Puno contrató un servicio de operación y mantenimiento que verifica y repara todas las redes eléctricas, y Condori sostuvo que, con los contratistas, la calidad del servicio ya mejoró.

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