Fenómeno El Niño pone en riesgo la campaña agrícola 2026-2027 en la región de Puno

La Estación Experimental Illpa gestiona ampliar áreas de siembra para asegurar semillas, mientras advierte que el forraje hidropónico y otros recursos serán insuficientes para evitar pérdidas

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 19/10/2026

El INIA advirtió que El Niño podría afectar la campaña agrícola en Puno y provocar pérdidas de cultivos y ganado; recomienda resembrar en diciembre con variedades precoces

Foto: Difusión

El INIA advierte que la campaña agrícola 2026-2027 en la región de Puno, podría verse afectada por el fenómeno El Niño, debido al riesgo de que los productores no obtengan buenos resultados en sus cultivos, informó la directora de la Estación Experimental Illpa del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), Soledad Medrano Damián.

Aunque el instituto entrega semillas de quinua, cañihua y otros, además de forraje hidropónico, la directora precisó que estos recursos son complementarios y no serán suficientes para evitar las pérdidas de cultivos y ganado que se prevén.

“No hay duda, se va a perder alimentos, ganado”, afirmó Medrano, quien reconoció que las alternativas serán solo un complemento para animales preñados o con crías, sin resolver el problema.

Resiembra tardía, papa limitada y variedades nuevas recién en 2027

Como muchos agricultores ya sembraron y podrían perder sus campos, el INIA recomienda resembrar en diciembre con variedades precoces, como la cañihua de 130 días, y recomienda poco la papa por demandar mucha agua.

Por ello, la preocupación del INIA es la semilla, pues si los productores no tienen éxito en su producción se necesitará más semilla, de modo que el instituto gestiona sembrar mayor área agrícola para asegurar la campaña 2026-2027.

Mientras tanto, las nuevas variedades recién llegarán en 2027 y 2028: una avena forrajera y dos de quinua, y el INIA capacita en algunos sectores y atiende a productores.

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