Puno: Advierten mala imagen del lago Titicaca a meses de la Festividad de la Candelaria

La contaminación de la bahía de Puno sigue siendo una preocupación por la imagen que proyecta ante los turistas, especialmente a meses de realizarse la Festividad de la Virgen de la Candelaria. El presidente de la Cámara de Comercio y la Producción de Puno, Juan Fredes Pineda, cuestiono que aún no se concrete el proyecto para descontaminar el lago Titicaca.

La cámara de comercio, advirtió que Puno recibe bastante visita de miles de turistas, y que los visitantes llevan una mala imagen de la bahía, un problema que se suma a la contaminación del lago, que sigue avanzando.

“Tenemos bastante visita de turismo y el turista se lleva una mala imagen de nuestra bahía”, afirmó el presidente de la Cámara de Comercio y la Producción de Puno, quien expresó su preocupación por el estado de contaminación del lago Titicaca.

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Proyecto estancado y turismo en recuperación

El PTAR Titicaca, proyecto emblemático para reducir la contaminación del lago Titicaca, fue priorizado, aprobado e inició su ejecución; sin embargo, hoy está paralizado en Puno y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento evalúa retomarlo desde la etapa de perfil.

Pese a ello, el estudio de la Cámara del año anterior halló una fuerte reactivación y tendencia creciente, aunque el turismo aún no alcanza los niveles previos a la pandemia y las protestas.

Además, la Cámara de Comercio se integrará de forma más activa al Comité de Salvaguarda de la Candelaria, aún sin plan de trabajo definido, y conversará sus inquietudes con los organizadores.