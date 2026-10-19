Comunidades de Lampa extraen agua subterránea con energía solar para enfrentar la sequía

La experiencia nació en 2023 con 40 pozos de anillos y hoy suma 26 sistemas familiares, mientras la mesa multiactor del paisaje busca ampliarla

Marlene Choque
Marlene Choque 19/10/2026

26 familias de Mojegache Japo, en Lampa, extraen agua subterránea con paneles solares desde enero para enfrentar la sequía y sostener la ganadería lechera

Foto: Difusión

En la comunidad campesina de Mojegache Japo, en la provincia de Lampa, familias productoras implementaron sistemas de energía solar para extraer agua subterránea, con el fin de reducir los efectos del cambio climático en la ganadería y la agricultura, informó el director ejecutivo del Centro de Capacitación Campesina de Puno, Jeo Laureano Victorio.

En entrevista con Razón Libre, de Pachamama Radio, explicó, el proyecto pasó de una experiencia piloto a 26 sistemas instalados, uno por familia, con paneles solares y bombas que extraen el agua para regar cultivos y pastos.

Los pobladores construyeron 40 pozos con anillos de hasta 12 metros de profundidad y los equiparon con esta tecnología, indicó.

De la sequía de 2023 a una mesa multiactor

La iniciativa surgió en 2023, cuando la sequía secó ríos y lagunas y redujo los manantiales. Ante ello, la Asociación de Mujeres Productoras de Leche identificó la extracción de agua subterránea como la única alternativa viable en ese momento.

Laureano precisó que los productores lecheros necesitan agua y pastos, y que sin ellos se registraron pérdidas. Desde ese año, las productoras de Lampa son reconocidas como defensoras del agua.

En la ejecución participaron varias instituciones: el proyecto Sierra Azul construyó las cochas para infiltrar el agua; otras entidades facilitaron los árboles; y la mesa multiactor coordina con la Autoridad Nacional del Agua (ANA) los permisos y los análisis de laboratorio.

Tecnología moderna con respeto a la Madre Tierra

La empresa Radatel instaló los sistemas familia por familia, tras capacitar a los usuarios y verificar el caudal y la calidad del agua. Cada hogar construyó, además, una casita con puerta para proteger su pozo.

Hoy, los pobladores comparten su experiencia con otras comunidades, y la mesa propone ampliarla a zonas con necesidad extrema, como José Domingo Choquehuanca, donde además es necesario reforestar, indicó.

La iniciativa se financió con pequeños aportes del Ministerio del Ambiente y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través de su fondo para el medioambiente.

«Si consideramos a nuestra tierra nuestra madre, ¿a quién le va a gustar que no tenga su manta o su falda?», planteó Laureano al explicar la importancia de recuperar el agua y la cobertura vegetal.

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