“Les pondremos polleras” dirigentes de Alto Puno amenazan con castigar al alcalde y regidores por no regular alza del pasaje

La población exige declarar en emergencia el transporte urbano, permitir la ruta libre y fijar el pasaje en un sol; organizaciones anunciarán nuevas medidas de protesta

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 19/10/2026

Eleuterio Coyori advirtió que dirigentes de Alto Puno alistan polleras para el alcalde Javier Ponce y regidores, en protesta por la falta de medidas ante el alza de pasajes

Foto: Difusión

Dirigentes de Alto Puno amenazan con colocar faldas y polleras al alcalde de Puno, Javier Ponce Roque y a los regidores de la Municipalidad Provincial de Puno por no adoptar medidas para viabilizar la ruta libre y regular el alza del pasaje, según informó el dirigente del Frente de Intereses del centro poblado de Alto Puno, Eleuterio Coyori.

La iniciativa municipal aprobada, prevé derogar las Ordenanzas 288-2010-MPP y 326-2012-MPP, así como modificar la Ordenanza 084-2021, y aprueba el Nuevo Reglamento del Servicio de Transporte Público Regular Urbano para los usuarios en la provincia de Puno.

Los regidores aprobaron la modificatoria con diez votos a favor y una abstención, la del regidor Efraín Colca por problemas de señal, mientras la norma prohíbe controlar precios y dar ruta libre, y refuerza sanciones a conductores.

«Algunos dirigentes ya nos han anticipado, están alistando las faldas, las polleras», dijo Coyori, quien respeta esa postura y aclaró que sería «sin tocar su integridad física, pero si castigarlos», tras mostrar su inconformidad por no tomar en cuenta los petitorios de parte de la población.

Alto Puno exige emergencia y ruta libre con pasaje de un sol

Además, Coyori recordó que antes de la pandemia intentaron subir el pasaje y Alto Puno lo frenó, y que durante ella lo elevaron a un sol, con la promesa de volver a 60 céntimos, y no cumplieron.

Asimismo, el dirigente sostuvo que el alza afecta a todos, en especial a niños y ancianos, y exigió que los transportistas reconozcan su falta y expliquen cómo compensarán al pueblo.

En tanto, Alto Puno convocará a una reunión masiva con otras organizaciones, y exigirá la emergencia del servicio urbano, además de la ruta libre con pasaje de un sol, pues, según Coyori, en los siguientes días anunciaran cuales son las medidas que tomaran ante la falta de soluciones por el alza del pasaje.

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