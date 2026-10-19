Defensoría exige a Indecopi investigar presunta concertación de precios en transporte urbano en San Román

La Defensoría del Pueblo, mediante el Módulo Defensorial de Juliaca, solicitó a la Oficina Regional de Indecopi en Puno información sobre las acciones realizadas frente a los reportes de incremento de pasajes en el transporte urbano e interprovincial de pasajeros, con especial atención en la provincia de San Román. El coordinador del módulo, Nivardo Enríquez Barriales, dirigió el oficio al jefe regional de Indecopi, Waldir Crystiam Zanabria Ortega.

La intervención responde a la preocupación de los usuarios ante el alza de tarifas y los cuestionamientos sobre las condiciones del servicio. Según reportes de medios de comunicación, transportistas de Juliaca evaluaban incrementar los pasajes del transporte urbano debido al alza del combustible y de los costos operativos, mientras que usuarios rechazaron incrementos tarifarios en rutas urbanas e interprovinciales.

La Defensoría precisó que el incremento de pasajes, por sí solo, no constituye necesariamente una infracción a las normas de libre competencia. Sin embargo, advirtió que, si existieran indicios de que empresas competidoras acordaron fijar o incrementar concertadamente sus tarifas, correspondería a la autoridad competente evaluar los hechos e investigar una eventual conducta anticompetitiva conforme al marco legal vigente.

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En ese sentido, la institución solicitó a Indecopi informar sobre las acciones de monitoreo y recopilación de información realizadas en el mercado del transporte de pasajeros en la región Puno. También requirió detalles sobre las coordinaciones efectuadas con la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia ante posibles indicios de concertación de precios, así como el estado de eventuales investigaciones.

En el marco de sus competencias de protección al consumidor, la Defensoría pidió información sobre las denuncias o reclamos recibidos por presuntas deficiencias en la prestación del servicio. Asimismo, solicitó datos sobre las actuaciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones de información sobre tarifas, la disponibilidad del Libro de Reclamaciones y la atención de los reclamos de los usuarios.

La Defensoría recomendó a Indecopi evaluar y, de corresponder, realizar o continuar las acciones de monitoreo e investigación pertinentes ante los reportes de posibles incrementos concertados de las tarifas en la región Puno, especialmente en la provincia de San Román. De igual manera, recomendó fortalecer las acciones de orientación dirigidas a los usuarios sobre sus derechos como consumidores y los canales institucionales disponibles.

El representante defensorial señaló que es importante distinguir entre un incremento tarifario y una posible concertación de precios, pues esta última requiere elementos que permitan advertir un acuerdo anticompetitivo entre empresas competidoras. En tal sentido, destacó la necesidad de que las entidades competentes evalúen los hechos dentro del marco de sus atribuciones y adopten las medidas que correspondan para proteger los derechos de los usuarios.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo reafirmó su compromiso de supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y promover la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía, así como la adecuada prestación de los servicios públicos, en beneficio de la población de la región Puno. La institución mantiene su rol de supervisión frente a las entidades competentes en materia de libre competencia y protección al consumidor.