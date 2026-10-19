Vientos de hasta 40 kilómetros por hora azotan la sierra sur y Senamhi mantiene alerta amarilla hasta el martes 20

El aviso meteorológico incluye a Puno y otras regiones; el Indeci recomendó asegurar techos, revisar edificaciones y evitar zonas expuestas a cables y estructuras que puedan caer

Reynaldo Puma
Reynaldo Puma 19/10/2026

El Senamhi activó la alerta amarilla por vientos de hasta 33 km/h en la sierra sur y 40 km/h en la costa centro y sur, con vigencia hasta el martes 20 de octubre

Foto: Difusión

El Senamhi activó el aviso meteorológico N.° 423 de nivel amarillo por el incremento de vientos de ligera a moderada intensidad en Puno y ocho regiones más, vigente desde el domingo 18 hasta el martes 20 de octubre. El organismo precisó que las ráfagas alcanzarían los 33 kilómetros por hora en la sierra sur, mientras que en la costa centro y sur llegarían a 40 kilómetros por hora.

La advertencia abarca Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Lima, Moquegua, Tacna y la provincia constitucional del Callao. En Ica, los vientos podrían levantar polvo y arena y reducir la visibilidad, mientras que en sectores cercanos al litoral se prevén niebla, neblina y lloviznas dispersas durante la noche y la madrugada.

Frente a este escenario, el Indeci exhortó a las autoridades regionales y locales a ejecutar inspecciones de seguridad en las edificaciones. La entidad recomendó asegurar los techos y sus estructuras de soporte, reforzar los vidrios de las ventanas y verificar las condiciones de las infraestructuras expuestas a las ráfagas.

El organismo de defensa civil también pidió a la población mantenerse alejada de cables eléctricos, objetos punzocortantes y estructuras que puedan resultar afectadas por los vientos. Estas medidas buscan prevenir accidentes durante la vigencia del aviso meteorológico, que rige desde las primeras horas del domingo 18 de octubre.

Senamhi emitió la alerta de nivel amarillo, categoría que implica seguir las instrucciones oficiales ante fenómenos meteorológicos peligrosos. El aviso N.° 423 comprende un periodo de 72 horas y alcanza a diez jurisdicciones del país, entre regiones y la provincia constitucional del Callao.

Las autoridades de Puno deben monitorear los reportes oficiales y adoptar medidas preventivas hasta el martes 20 de octubre. El Indeci insistió en la verificación permanente de infraestructuras y en la coordinación entre los niveles regional y local para reducir los riesgos asociados al incremento de la velocidad del viento.

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