Continúa la emergencia: Incendio forestal consume viviendas y pastizales en el distrito de Orurillo

La emergencia alcanzó varios sectores y dejó familias damnificadas; la municipalidad anunció apoyo con alimentos y bienes básicos, mientras el alcalde pidió ayuda a las autoridades de otros niveles de gobierno

Reynaldo Puma
Reynaldo Puma 19/10/2026

Un incendio forestal afectó viviendas y extensas áreas de pastizales en Orurillo, Melgar; el alcalde Néstor Arenas informó que brigadas municipales y comuneros lograron controlar el fuego

Foto: Difusión

El alcalde distrital de Orurillo, Néstor Arenas Ramos  junto a una brigada de Defensa Civil de la Municipalidad y comuneros, lograron controlar un incendio forestal registrado en el distrito, provincia de Melgar. El siniestro, originado presuntamente por negligencia humana, arrasó pastizales y viviendas en los sectores de Cayarani y Ampatuiri la noche del último sábado y parte de la madrugada del domingo.

Las autoridades municipales informaron que el fuego se inició el día anterior y se propagó durante la tarde. La brigada de Defensa Civil se desplazó desde la capital del distrito para apoyar las labores de contención, según detalló el alcalde  Arenas Ramos durante una comunicación nocturna con la población.

El balance preliminar confirmó la destrucción de varias viviendas y extensas áreas de pastizales. Los sectores afectados incluyen Paco Bamba, Ayccata, Callarani Central, Hanchaillani y Pallpata, además de Callarani y parte de Ampatuiri, según precisó el alcalde distrital.

El alcalde distrital de Orurillo expresó su preocupación por la magnitud del daño y solicitó a la población evitar el uso del fuego. “Hay que pedir a nuestros hermanos que no agarren ya este fósforo”, declaró la autoridad, quien calificó el hecho como una negligencia de una mano humana.

La autoridad distrital anunció que el área de Defensa Civil activará la entrega de apoyo consistente en alimentos y bienes de primera necesidad. La municipalidad distribuirá estos insumos a las familias que perdieron prácticamente todo, con el fin de atender también a los animales de los damnificados.

Las autoridades locales reportaron otros incendios simultáneos en comunidades cercanas como Viscachany, Patabamba, Ychucahua y parte de Huayripata . El déficit hídrico que afecta a la región de Puno agrava la vulnerabilidad de estas zonas, según advirtió el alcalde distrital durante su intervención.

El burgomaestre distrital hizo un llamado a las instancias provincial, regional y nacional para que brinden atención a esta emergencia. “Esperemos que las autoridades también nos den esta atención y que apoyemos a estos hermanos”, manifestó la autoridad, quien reiteró el compromiso de su gestión con las comunidades afectadas.

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