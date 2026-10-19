Camión fuso cargado de ganado vacuno vuelca en pleno centro de Puno tras impactar con taxi

La Policía investiga las causas del accidente, ocurrido cerca del mercado central de Puno, mientras se coordinaba la recuperación de los vacunos dispersos por calles aledañas

Reynaldo Puma
Reynaldo Puma 19/10/2026

Un camión Fuso cargado de ganado vacuno volcó en el cruce de la avenida La Torre con jirón Los Incas y afectó a un taxi; varios animales quedaron sueltos y algunos heridos

Foto: Difusión

Un camión de placa de rodaje B6T-741, marca Fuso, que transportaba ganado vacuno sufrió un despiste y volcadura durante la madrugada del domingo 18 de octubre en el cruce de la avenida La Torre con el jirón Los Incas, a pocos metros del mercado central de Puno. El vehículo pesado terminó recostado sobre la vía y afectó a un taxi blanco que se encontraba en la intersección.

Producto del impacto, varios animales quedaron sueltos y algunos resultaron heridos. Uno de los vacunos fue hallado luego a varias cuadras, en la esquina del jirón Moquegua con Cajamarca. Las autoridades aún no precisaron cuántos animales siguen sueltos ni el estado de los ocupantes de los vehículos involucrados.

Las primeras versiones apuntan a que una presunta falla mecánica habría provocado la pérdida de control del camión. La Policía investiga las circunstancias del siniestro para determinar las causas exactas del hecho ocurrido en el centro de la ciudad.

El accidente movilizó a personal de emergencia y generó expectativa entre los comerciantes y transeúntes de la zona, quienes observaron a los vacunos deambular por las calles aledañas al mercado central. Algunos animales heridos quedaron en el lugar mientras otros escaparon en distintas direcciones.

Las autoridades locales acudieron al sitio para atender la emergencia y coordinar la recuperación del ganado disperso. La unidad siniestrada permaneció en la vía mientras se realizaban las diligencias preliminares y el levantamiento de información.

La Policía continúa con las investigaciones para establecer las responsabilidades del caso y determinar si existieron otras causas además de la posible falla mecánica. El tránsito vehicular en la zona se vio afectado durante varias horas tras el accidente registrado en el cruce de la avenida La Torre con el jirón Los Incas.

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