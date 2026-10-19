Vecinos reducen y entregan a la Policía a dos presuntos delincuentes tras frustrado asalto en Juliaca

Los intervenidos fueron trasladados a la DEPINCRI para su identificación e investigación; en el lugar se halló un arma que, según la información difundida, sería una réplica

Reynaldo Puma
Reynaldo Puma 19/10/2026

Dos sujetos habrían intentado asaltar a tres jóvenes con un arma de fuego en el parque Las Carmelitas, en Juliaca, pero las víctimas los redujeron hasta la llegada de la Policía

Foto: Difusión

Agentes de la Policía Nacional del Perú del Escuadrón de Emergencia 105 intervinieron a dos presuntos delincuentes que, a bordo de una motocicleta y provistos de un arma de fuego, intentaron asaltar a tres jóvenes en el parque Las Carmelitas, ubicado en el jirón Cerro de Pasco de la urbanización La Capilla, en Juliaca. Los sujetos fueron entregados a la DEPINCRI para su identificación.

El hecho ocurrió durante la mañana, cuando tres jóvenes conversaban en el parque. En ese momento, dos sujetos a bordo de una moto lineal roja se acercaron y les apuntaron con un arma de fuego para despojarlos de sus pertenencias. Las víctimas reaccionaron, empujaron a los sujetos, provocaron su caída y los redujeron hasta la llegada de la policía.

Tras la alerta de los agraviados y testigos, la Policía Nacional arribó a la escena para concretar la detención. Durante el registro personal y la inspección del área, las autoridades hallaron sobre el césped el arma de fuego utilizada en la tentativa de robo, la cual habría sido una réplica, según la información difundida.

Posteriormente, ambos sujetos fueron puestos a disposición del Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) para su plena identificación y el desarrollo de las investigaciones de ley correspondientes. Las autoridades continúan con las diligencias para determinar la identidad de los intervenidos y su posible participación en otros hechos delictivos.

El incidente generó expectativa entre los vecinos de la urbanización La Capilla, quienes alertaron a las autoridades y respaldaron la reacción de las víctimas. La rápida intervención de los agentes del 105 permitió asegurar a los sospechosos y recuperar el arma empleada en el intento de asalto.

Las investigaciones del caso quedaron a cargo de la DEPINCRI de Juliaca, que deberá establecer la responsabilidad penal de los detenidos. El hecho se registró en el parque Las Carmelitas del jirón Cerro de Pasco, una zona donde los vecinos reportaron el accionar de los presuntos delincuentes.

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