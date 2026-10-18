Efraín Sánchez mantiene viva la tradición del retablo ayacuchano

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Red de Medios Regionales del Perú 18/10/2026

El arte del retablo ayacuchano sigue transmitiéndose de generación en generación gracias al trabajo de maestros artesanos como Efraín Sánchez, quien, desde su taller Retablo Sánchez, comparte la elaboración de…

El arte del retablo ayacuchano sigue transmitiéndose de generación en generación gracias al trabajo de maestros artesanos como Efraín Sánchez, quien, desde su taller Retablo Sánchez, comparte la elaboración de estas piezas que representan parte de la identidad cultural de Ayacucho. Natural del distrito de Quinua, Sánchez aprendió cerámica durante su infancia, guiado por sus abuelos. 

Más adelante, se inició en el arte del retablo con las enseñanzas de su hermano mayor y de otros maestros, hasta desarrollar su propia propuesta artística. Su trabajo destaca por la elaboración manual y el uso del pincel para dar forma a los detalles y acabados. Además, crea retablos en alto relieve por encargo e incorpora elementos de la iconografía wari, vinculando sus obras con las raíces históricas de la región. El artesano reconoce la influencia de Joaquín López Antay, referente del retablo ayacuchano, y busca preservar las técnicas tradicionales a través de su trabajo y la transmisión de sus conocimientos.

Un taller que abre sus puertas a los visitantes

Retablo Sánchez ofrece visitas gratuitas con demostraciones del proceso de elaboración. Los visitantes también tienen la oportunidad de crear sus propias piezas y llevárselas como recuerdo, mediante una experiencia de turismo vivencial. El taller está ubicado cerca del terminal terrestre de Ayacucho, al costado de Shalom y frente a una losa deportiva. Para conocer sus obras o coordinar una visita, se puede buscar Retablo Sánchez en redes sociales o llamar al 917 644 564. La labor de Efraín Sánchez contribuye a mantener vigente el arte popular ayacuchano y a acercarlo a nuevas generaciones y visitantes.

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