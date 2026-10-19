Oposición de comerciantes y falta de acuerdos mantienen paralizado proyecto del mercado Cerro Colorado en Juliaca

La construcción del mercado Cerro Colorado de Juliaca permanece paralizada en medio de la oposición de comerciantes y propietarios de tiendas que cuestionan las condiciones del traslado temporal durante la ejecución de la obra. La regidora de la Municipalidad Provincial de San Román, Rosario Juanito Apaza, confirmó que el proyecto no se ejecutará por ahora y señaló que existen varios factores detrás de esta situación, aunque no atribuyó la paralización exclusivamente a la resistencia de los comerciantes.

La concejal explicó que algunos propietarios de tiendas temían no recuperar sus espacios comerciales una vez concluida la construcción, mientras que otros comerciantes del interior del mercado también habrían expresado su preocupación ante la posibilidad de que los puestos fueran posteriormente asignados a otras personas.

Otro aspecto mencionado durante la entrevista fue el presunto pedido de compensaciones económicas por los días que los comerciantes dejarían de trabajar durante la ejecución de la obra. Sin embargo, Apaza aclaró que no conoce los montos y que no puede confirmar si efectivamente se realizaron esas solicitudes, pues se trata de comentarios que todavía no ha verificado.

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Consultada sobre la responsabilidad de la gestión del alcalde Óscar Cáceres Rodríguez en la paralización del proyecto, la regidora evitó atribuir el resultado únicamente a la administración municipal y sostuvo que también influyeron los temores y las dudas de los comerciantes respecto al traslado y su eventual retorno al mercado.

La situación también involucra al plan de contingencia instalado en una cancha deportiva para albergar temporalmente a los comerciantes. Según Apaza, al no haberse aprobado la cesión en uso del espacio, las instalaciones deberán retirarse. No obstante, al ser consultada sobre las posibles responsabilidades por su instalación, indicó que aún evalúa si corresponde presentar una denuncia y que necesita reunir elementos suficientes para sustentar cualquier acción.

Mientras tanto, el proyecto del mercado Cerro Colorado continúa sin concretarse y persisten las interrogantes sobre las causas de su paralización, las responsabilidades de la gestión municipal y el futuro de los comerciantes que esperaban la ejecución de la obra.