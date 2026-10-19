Acora no tiene asegurado financiamiento para llevar a los Chacareros Lawakumus al lanzamiento de la Candelaria 2027 en Lima

La municipalidad evalúa alternativas de apoyo, mientras el alcalde plantea que el Gobierno Regional y la comuna provincial de Puno también podrían contribuir al traslado

Pamela Perez Ch.
Pamela Perez Ch. 19/10/2026

El alcalde Hernán Crisisto Aycaya señaló que las limitaciones presupuestales impiden cubrir los pasajes de la delegación para el lanzamiento de la Candelaria 2027

Foto: Difusión

La participación de la Unificación de los Chacareros Lawakumus de Acora en el lanzamiento de la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2027, en Lima, aún no tiene asegurado el financiamiento para el traslado de su delegación. El alcalde distrital, Hernán Crisisto Aycaya, señaló que la municipalidad atraviesa limitaciones presupuestales que impiden cubrir, por el momento, los pasajes solicitados por la Federación Distrital de Cultura.

El burgomaestre explicó que la comuna ya destinó recursos a distintas actividades culturales del distrito. Precisó que en febrero se invirtieron más de 100 mil soles en el apoyo a la participación de agrupaciones, además de otros aportes para concursos y actividades culturales desarrolladas durante el año.

No obstante, indicó que la municipalidad enfrenta restricciones económicas y tiene obras pendientes de culminación, por lo que no puede asumir actualmente el gasto solicitado para trasladar a la delegación hasta la capital.

Consultado sobre la posibilidad de respaldar esta representación cultural, Aycaya manifestó que evaluarán de qué manera podrían colaborar dentro de sus posibilidades presupuestales. También consideró que otras instancias, como el Gobierno Regional de Puno y la Municipalidad Provincial de Puno, podrían contribuir a este tipo de iniciativas de promoción cultural.

El alcalde informó que la solicitud presentada por la Federación Distrital de Cultura ya recibió respuesta mediante un documento. Asimismo, descartó que el pedido sea elevado al concejo municipal, al señalar que este órgano no tiene funciones ejecutivas para disponer gastos administrativos.

La presencia de la Unificación de los Chacareros Lawakumus de Acora en Lima permitiría mostrar una de las expresiones culturales del distrito durante la presentación de la festividad puneña; sin embargo, la disponibilidad de recursos para financiar el viaje continúa siendo una dificultad para concretar su participación.

Etiquetas:
Pamela Perez Ch.

Recomendado

Juliaca: Sujeto es intervino cuando inhalaba terocal en parque las Carmelitas Juliaca

Juliaca: Sujeto es intervino cuando inhalaba terocal en parque las Carmelitas

Internacional: Juez de Miami ordena arresto contra Raúl Castro por derribo de avionetas Internacional

Internacional: Juez de Miami ordena arresto contra Raúl Castro por derribo de avionetas

Kenji Fujimori anuncia su retorno a la política con un movimiento Nacional

Kenji Fujimori anuncia su retorno a la política con un movimiento

Oposición de comerciantes y falta de acuerdos mantienen paralizado proyecto del mercado Cerro Colorado en Juliaca Juliaca

Oposición de comerciantes y falta de acuerdos mantienen paralizado proyecto del mercado Cerro Colorado en Juliaca

Los Machuaychas cuestionan falta de identidad en la plaza de Armas de Juliaca Juliaca

Los Machuaychas cuestionan falta de identidad en la plaza de Armas de Juliaca

UGEL San Román registra 51 casos de violencia escolar y reporta 10 casos de tocamientos indebidos San Román

UGEL San Román registra 51 casos de violencia escolar y reporta 10 casos de tocamientos indebidos

Dudas en la información de damnificados y falta de colaboración para identificar responsables complican atención tras incendios en Puno Puno

Dudas en la información de damnificados y falta de colaboración para identificar responsables complican atención tras incendios en Puno

Pocas municipalidades priorizan la prevención ante El Niño pese a la demanda de pozos de agua en Puno Puno

Pocas municipalidades priorizan la prevención ante El Niño pese a la demanda de pozos de agua en Puno