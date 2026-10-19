Acora no tiene asegurado financiamiento para llevar a los Chacareros Lawakumus al lanzamiento de la Candelaria 2027 en Lima

La participación de la Unificación de los Chacareros Lawakumus de Acora en el lanzamiento de la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2027, en Lima, aún no tiene asegurado el financiamiento para el traslado de su delegación. El alcalde distrital, Hernán Crisisto Aycaya, señaló que la municipalidad atraviesa limitaciones presupuestales que impiden cubrir, por el momento, los pasajes solicitados por la Federación Distrital de Cultura.

El burgomaestre explicó que la comuna ya destinó recursos a distintas actividades culturales del distrito. Precisó que en febrero se invirtieron más de 100 mil soles en el apoyo a la participación de agrupaciones, además de otros aportes para concursos y actividades culturales desarrolladas durante el año.

No obstante, indicó que la municipalidad enfrenta restricciones económicas y tiene obras pendientes de culminación, por lo que no puede asumir actualmente el gasto solicitado para trasladar a la delegación hasta la capital.

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Consultado sobre la posibilidad de respaldar esta representación cultural, Aycaya manifestó que evaluarán de qué manera podrían colaborar dentro de sus posibilidades presupuestales. También consideró que otras instancias, como el Gobierno Regional de Puno y la Municipalidad Provincial de Puno, podrían contribuir a este tipo de iniciativas de promoción cultural.

El alcalde informó que la solicitud presentada por la Federación Distrital de Cultura ya recibió respuesta mediante un documento. Asimismo, descartó que el pedido sea elevado al concejo municipal, al señalar que este órgano no tiene funciones ejecutivas para disponer gastos administrativos.

La presencia de la Unificación de los Chacareros Lawakumus de Acora en Lima permitiría mostrar una de las expresiones culturales del distrito durante la presentación de la festividad puneña; sin embargo, la disponibilidad de recursos para financiar el viaje continúa siendo una dificultad para concretar su participación.