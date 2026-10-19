Los Machuaychas cuestionan falta de identidad en la plaza de Armas de Juliaca

La plaza de Armas de Juliaca no refleja la identidad cultural de la ciudad, cuestionó Hernán Larico Vera, presidente de la Asociación Folklórica de Tokoros y Pinkillos Los Machuaychas, al referirse al deterioro de algunos elementos de este espacio público. El representante de la agrupación hizo estas observaciones mientras informaba sobre las actividades que desarrollarán por el centenario de la provincia de San Román, entre ellas una ofrenda a la Pachamama y su participación en el desfile cívico-militar.

Al ser consultado sobre el estado de la plaza, luego de reportarse la caída de uno de los faroles instalados durante su renovación, Larico Vera cuestionó tanto las condiciones de algunos componentes como la falta de elementos que representen las tradiciones de Juliaca. Consideró que este espacio debería permitir a los visitantes identificar la historia y las expresiones culturales que caracterizan a la ciudad.

“¿Dónde está el puli-puli? ¿Dónde se identifica Juliaca?”, expresó al observar que la plaza no tendría elementos suficientes para representar la identidad de la provincia, pese a los trabajos de renovación ejecutados. También cuestionó el funcionamiento de algunos componentes y planteó interrogantes sobre el costo de la intervención.

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En otro momento, el presidente de Los Machuaychas anunció que la agrupación participará en las actividades conmemorativas por los cien años de creación de la provincia de San Román. Precisó que el día 23 sus integrantes desfilarán con su vestimenta de gala, como parte del homenaje a Juliaca.

Asimismo, informó que a las tres de la madrugada realizarán una ofrenda a la Pachamama en la plaza de Armas, como parte de sus prácticas tradicionales. Posteriormente, participarán en el denominado amanecer calcetero, actividad que contempla la concentración de instituciones educativas de los niveles inicial, primaria, secundaria y superior, así como el recorrido hacia la plaza Bolognesi.

Larico Vera recordó que la asociación cumplió 50 años de trayectoria y señaló que sus integrantes vienen trabajando en la elaboración del libro de oro de Los Machuaychas, que será presentado mediante una conferencia de prensa una vez concluido.

De esta manera, la agrupación se suma a las celebraciones del centenario con actividades que buscan mantener vigentes sus tradiciones, mientras su presidente puso en debate la necesidad de que los espacios públicos de Juliaca reflejen la identidad cultural de la provincia.