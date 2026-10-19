UGEL San Román registra 51 casos de violencia escolar y reporta 10 casos de tocamientos indebidos

La UGEL San Román tiene registrados 51 casos de violencia escolar en la plataforma SíseVe, entre los cuales 10 corresponden a casos de tocamientos indebidos atribuidos a personal de instituciones educativas contra estudiantes. El director de la UGEL San Román, Luis Jarid Mamani Llano, informó que estos últimos se encuentran en proceso administrativo sancionador y advirtió que todavía habría situaciones de violencia que no son reportadas por los colegios.

La información fue dada a conocer durante una asistencia técnica dirigida a directores de instituciones educativas de los niveles inicial, primaria y secundaria, con el objetivo de reforzar el cumplimiento de los protocolos para registrar y atender hechos de violencia escolar. Mamani Llano sostuvo que todos los casos, ya sean de violencia física, psicológica o sexual, deben ser reportados en la plataforma SíseVe.

El director advirtió que la omisión de estos reportes podría constituir una negligencia en el cumplimiento de las funciones de los directores. Por ello, señaló que la UGEL busca identificar a las instituciones educativas que no registran casos, a fin de verificar si existe una falta de reporte y garantizar que las situaciones de violencia reciban atención.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Respecto a los 10 casos de tocamientos indebidos, precisó que los procedimientos administrativos continúan en trámite y que algunos involucrados fueron absueltos por falta de evidencias suficientes. Por tratarse de procesos en curso, la determinación de responsabilidades dependerá de la evaluación de cada caso y de las pruebas correspondientes.

Según explicó, los hechos más frecuentes incluyen violencia psicológica y tratos humillantes entre estudiantes. Frente a estas situaciones, recomendó que los escolares comuniquen lo ocurrido a sus padres y, de manera inmediata, a un docente o al director de su institución educativa. Si no reciben atención, también pueden acudir a la UGEL, la Policía, el Centro de Emergencia Mujer o la DEMUNA.

La reunión también abordó factores externos que podrían poner en riesgo a los escolares, como el funcionamiento de bares, cantinas, tragamonedas y establecimientos denominados videotecas cerca de instituciones educativas. Mamani Llano indicó que especialistas de convivencia escolar identificaron locales en las inmediaciones de colegios como Simón Bolívar, Zapatí y Pedro Vilcapaza, en San Miguel y Juliaca.

El director anunció que esta información sería presentada ante el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC), con la finalidad de que las autoridades competentes evalúen las medidas que correspondan. Precisó que la UGEL no tiene atribuciones para clausurar estos establecimientos, responsabilidad que podría recaer en la municipalidad, según las competencias aplicables.

La UGEL busca reforzar la prevención de la violencia escolar de cara al año 2027; sin embargo, queda pendiente conocer cuántos casos adicionales no habrían sido reportados y qué medidas concretas adoptarán las autoridades frente a los locales identificados cerca de los colegios.