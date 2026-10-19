Kenji Fujimori anuncia su retorno a la política con un movimiento

El anuncio se produce tras la decisión de la Corte Suprema sobre las reglas de conducta vinculadas a su condena suspendida por tráfico de influencias

Freed Guerra
Freed Guerra 19/10/2026

El excongresista Kenji Fujimori anunció una nueva agrupación política y adelantó que revelará detalles este lunes a las 20:00 en su pódcast

Foto: Difusión

El exparlamentario Kenji Fujimori, hermano de la presidenta Keiko Fujimori, anunció su regreso a la política con un movimiento aún sin nombre que “representa realmente al pueblo” y dará detalles este lunes en su pódcast de las 20:00.

Después de pensarlo mucho, Fujimori dijo en un mensaje: “he decidido seguir”, y aseguró que la agrupación “no tiene miedo de decir las cosas como son” y tiene una propuesta clara para el futuro.

Hasta hace unos meses, el exlegislador declaraba que no planeaba volver, pues había vivido más de treinta años en la política y decidió dar un paso al costado para mantener su vida privada al margen.

Del retiro al regreso político

El anuncio llegó después de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dispusiera que Kenji realice una obra de bien social o cumpla 10 horas de servicio comunitario como regla de conducta tras su condena.

El tribunal, presidido por el juez César San Martín, respaldó el fallo de 2022 que impuso cuatro años y medio de prisión suspendida por tráfico de influencias, al intentar negociar apoyos legislativos para evitar la destitución de Kuczynski.

El caso integró los ‘Mamanivideos’, investigación con videos y audios grabados por el fallecido excongresista Moisés Mamani, que mostraron reuniones sobre apoyos políticos y posibles beneficios para parlamentarios, y el tribunal aplicó el Decreto Legislativo 1585.

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