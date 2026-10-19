Internacional: Juez de Miami ordena arresto contra Raúl Castro por derribo de avionetas

Un juez de Miami ordenó el viernes el arresto del expresidente cubano Raúl Castro por conspirar con espías para cometer asesinato en primer grado en el derribo de dos avionetas en 1996, según el Miami Herald.

La orden se deriva de una investigación de Florida sobre el ataque del 24 de febrero de 1996, que dejó cuatro muertos: tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal permanente en Estados Unidos.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, ofrecerá este lunes una rueda de prensa en Miami sobre la orden estatal, nuevo paso de un caso que Florida reabrió en marzo, tres décadas después del ataque.

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Espías cubanos y cargos federales

Según la investigación, espías cubanos que operaban en Florida recopilaron datos sobre los vuelos de la organización y transmitieron información que habría facilitado el derribo de las aeronaves por militares cubanos.

Hermanos al Rescate, con sede en Miami, ayudaba a cubanos que huían por mar, y cazas cubanos derribaron sus avionetas sobre aguas internacionales, según las denuncias judiciales, cuando Castro era ministro de las FAR.

La justicia federal acusó a Castro en mayo por asesinato y conspiración, y el caso coincide con la presión de la Administración Trump sobre Cuba, con nuevas sanciones y crisis económica.