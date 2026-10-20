Contraloría detecta fallas en la Plaza de Armas de Juliaca antes de la denuncia de Zapata y alerta recepción anticipada

La Contraloría General de la República detectó deficiencias en la Plaza de Armas de Juliaca antes de que el dirigente Juan Zapata Chambilla denunciara su deterioro. El Informe de Visita de Control N.° 028-2026-OCI/0465-SVC, difundido en setiembre de 2026, alertó sobre la recepción anticipada de la obra.

Un adelanto de conformidad abre el primer hallazgo. La supervisión otorgó conformidad técnica cuando la obra aún no concluía. Hasta el 8 de agosto de 2026 se ejecutaban pintura y plantación, aunque la culminación estaba prevista para el 29 de julio.

Ese retraso genera un riesgo económico para la Municipalidad Provincial de San Román. La gestión del alcalde Óscar Cáceres Rodríguez podría no aplicar las penalidades por mora al contratista ni las sanciones al supervisor. La Contraloría advirtió ese riesgo en su informe.

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Las áreas verdes concentran otra observación oficial. La Contraloría halló césped marchito, árboles secos, ausencia de cercos vivos y plantas amarillentas. El contratista valorizó el 100 % de las partidas, y la supervisión aprobó los metrados pese al incumplimiento de las especificaciones técnicas.

Los defectos también alcanzan la infraestructura. En el jirón Ica se detectaron fisuras transversales en la tapa del canal de aguas pluviales. En los sardineles del jirón Dos de Mayo se observó concreto seco y color desigual, condiciones que comprometen la durabilidad.

Estos hallazgos coinciden con la denuncia de Zapata Chambilla, formulada en octubre de 2026. El dirigente reportó la caída de faroles por un ventarrón, postes sin luminarias y una pileta con instalación de agua en mal estado. Afirma que lo ejecutado equivale a entre S/ 3.5 millones y S/ 4 millones, frente a un presupuesto de S/ 7,061,830.

Antes de esa denuncia, otro reclamo llegó al órgano de control. El regidor Javier Chura Espirilla presentó una denuncia en agosto de 2026 por presunta sobrevaloración. Solicitó contrastar lo gastado con el expediente técnico y revisar la recepción y liquidación de la obra.

Frente a ese panorama, la Contraloría actuó ante la autoridad municipal. El órgano de control comunicó las situaciones adversas al titular de la municipalidad. Le pidió adoptar acciones correctivas sobre los hallazgos registrados en el informe.