Salen a la venta Panetones con cañihua y quinua para esta Navidad y año nuevo 2026

La iniciativa busca dar valor agregado a la cañihua y quinua del altiplano y ampliar mercados para emprendimientos rurales con miras a Navidad y Año Nuevo

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 19/10/2026

Productores rurales de Puno elaboran panetones con granos andinos con apoyo de FONCODES y exhibirán sus productos el 23 y 24 de octubre en la feria HAKU WIÑAY

Foto: JAC

Emprendedores producen panetones andinos en Puno. Productores aymaras y quechuas avanzan en la elaboración de panetones a base de cañihua y quinua para Navidad, con respaldo de FONCODES. La propuesta busca dar valor agregado a los granos andinos del altiplano.

El panetón de cañihua y quinua representa una alternativa innovadora. Ambos cultivos destacan por resistir condiciones climáticas adversas y favorecen la producción agrícola en las zonas altoandinas frente a los efectos del fenómeno El Niño en la región.

Otros cultivos también representan opciones viables frente a los riesgos climáticos. La kiwicha, el tarwi, ciertas variedades de papa nativa y los pastos resistentes figuran entre las alternativas según la altitud y el principal riesgo, ya sean sequías, lluvias intensas o heladas.

Los productores exhibirán una variedad de productos nutritivos en la XII Feria Regional de Emprendimientos HAKU WIÑAY. El evento se realizará el 23 y 24 de octubre en el local de Educación Continua de la UNA Puno desde las 8 de la mañana, junto con habas tostadas, quesos, panificación y artesanía.

John Cabrera, de Mil Sabores, afirmó que “nos ha dado la oportunidad de emprender a todos los emprendedores que hemos empezado desde abajo”. La feria reúne a productores de varios distritos y ofrece una vitrina para los emprendimientos rurales respaldados por FONCODES.

FONCODES acompaña tres años a cada núcleo ejecutor y al menos dos a cada emprendimiento rural. Tres emprendedores fortalecen su producción, comercialización y presentación según el productor Sandro Valdivia Bravo. Los productores ya conocen su costo de producción y pueden fijar un precio adecuado.

FONCODES invitará a la Cámara de Comercio, la Cámara Hotelera, restaurantes y pizzerías. Se proyecta vender los panetones en Navidad y galletas en Todos los Santos y llegar a otros mercados a nivel nacional e internacional con los sabores andinos del altiplano.

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