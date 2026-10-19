Salen a la venta Panetones con cañihua y quinua para esta Navidad y año nuevo 2026

Emprendedores producen panetones andinos en Puno. Productores aymaras y quechuas avanzan en la elaboración de panetones a base de cañihua y quinua para Navidad, con respaldo de FONCODES. La propuesta busca dar valor agregado a los granos andinos del altiplano.
El panetón de cañihua y quinua representa una alternativa innovadora. Ambos cultivos destacan por resistir condiciones climáticas adversas y favorecen la producción agrícola en las zonas altoandinas frente a los efectos del fenómeno El Niño en la región.
Otros cultivos también representan opciones viables frente a los riesgos climáticos. La kiwicha, el tarwi, ciertas variedades de papa nativa y los pastos resistentes figuran entre las alternativas según la altitud y el principal riesgo, ya sean sequías, lluvias intensas o heladas.
Los productores exhibirán una variedad de productos nutritivos en la XII Feria Regional de Emprendimientos HAKU WIÑAY. El evento se realizará el 23 y 24 de octubre en el local de Educación Continua de la UNA Puno desde las 8 de la mañana, junto con habas tostadas, quesos, panificación y artesanía.
John Cabrera, de Mil Sabores, afirmó que “nos ha dado la oportunidad de emprender a todos los emprendedores que hemos empezado desde abajo”. La feria reúne a productores de varios distritos y ofrece una vitrina para los emprendimientos rurales respaldados por FONCODES.
FONCODES acompaña tres años a cada núcleo ejecutor y al menos dos a cada emprendimiento rural. Tres emprendedores fortalecen su producción, comercialización y presentación según el productor Sandro Valdivia Bravo. Los productores ya conocen su costo de producción y pueden fijar un precio adecuado.
FONCODES invitará a la Cámara de Comercio, la Cámara Hotelera, restaurantes y pizzerías. Se proyecta vender los panetones en Navidad y galletas en Todos los Santos y llegar a otros mercados a nivel nacional e internacional con los sabores andinos del altiplano.