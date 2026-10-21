Comisión de Justicia aprueba derogar leyes de fuero militar y PNP

Los dictámenes pasarán al Pleno de Diputados y luego al Senado; las propuestas buscan revertir normas cuestionadas por debilitar la persecución del crimen organizado

Freed Guerra
Freed Guerra 21/10/2026

La Comisión de Justicia aprobó derogar las leyes 32130 y 32735, mientras Fuerza Popular postergó el debate para eliminar la Ley Soto

Foto: Difusión

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó el martes 20 de octubre los dictámenes que derogan las leyes 32130 y 32735, normas “procrimen” del anterior Congreso.

Con la Ley 32130, el Ministerio Público perdió la conducción de la investigación preliminar del delito, que se otorgó indebidamente a la Policía Nacional del Perú, norma que ahora se busca derogar.

La Ley 32735 modificó el concepto de delito de función para que policías y militares solo sean juzgados en el Fuero Militar Policial, aunque se mantienen las penas más severas para quienes colaboren con bandas criminales.

Ley Soto: debate se posterga y falta ratificar

Los dictámenes pasarán al Pleno de la Cámara de Diputados y, si lo aprueba, el texto será remitido al Senado, que decidirá finalmente si deja sin efecto las normas del anterior Congreso.

El fujimorismo promovió una cuestión previa y postergó el debate del dictamen que deja sin efecto la Ley Soto, pues Fuerza Popular cuestionó un único plazo de suspensión de la prescripción para todos los delitos.

En agosto, la diputada Catherin Palomino, presidenta de la Comisión de Justicia, propuso derogar siete normas que, según afirma, debilitaron la persecución del crimen organizado, y Ahora Nación planteó derogar diez, incluida la amnistía.

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