San Román: Autoridades de San Miguel solo donaran calaminas para puesto de salud de Chingora

Los comuneros tendrían que pagar transporte, clavos y mano de obra; además, reclaman una nueva infraestructura, pendiente de saneamiento físico-legal desde la donación del terreno

Ivan Coari
Ivan Coari 21/10/2026

Juan Cojela Yupa denuncia que el municipio de San Miguel solo donará calaminas para reparar el puesto de salud de Chingora, dañado por un ventarrón

Foto: IRSC

El municipio de San Miguel solo se comprometió a donar calaminas para reparar el puesto de salud de Chingora, mientras que los comuneros tendrían que asumir los gastos de movilidad, clavos y pago de obreros, denunció Juan Cojela Yupa, teniente gobernador de esta comunidad de la provincia de San Román, luego de que un ventarrón destrozara parte del techo del establecimiento.

El fenómeno ocurrió el día anterior, aproximadamente a las 4:00 de la tarde, y arrancó calaminas, cintas, puntales y parte de las vigas de la estructura, algunos materiales terminaron a unos 100 metros del local, mientras representantes de Defensa Civil y de la Red de Salud San Román acudieron para constatar los daños.

Cojela Yupa pidió la reparación del establecimiento, que funciona desde 1992 y presenta un avanzado deterioro, además, advirtió que el techo quedó seriamente afectado por la fuerza del viento, aunque la atención médica continuaba en los consultorios de obstetricia y enfermería pese a las condiciones de la infraestructura.

La autoridad comunal también cuestionó que, pese a la necesidad de contar con un local adecuado, la construcción de una nueva infraestructura sigue pendiente, los pobladores donaron una hectárea de terreno para el proyecto, pero todavía esperan que se complete el saneamiento físico-legal para avanzar con la obra.

Mientras esperan la refacción, los representantes de la comunidad plantearon trasladar temporalmente la atención médica al salón de usos múltiples de Chingora, con el objetivo de mantener el servicio mientras se realizan los trabajos necesarios para recuperar el establecimiento afectado por el ventarrón.

La comunidad reclama una solución que no traslade toda la carga económica a los pobladores, pues, según la denuncia de Cojela Yupa, además de las calaminas se les exige cubrir otros materiales, transporte y mano de obra, por ello, insisten en la reparación del puesto y la construcción de una nueva infraestructura sanitaria.

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