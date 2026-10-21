Juliaca: Familia solicita apoyo económico para menor que requiere de intervención quirúrgica urgente

La actividad será este jueves desde las 8:00 de la mañana en la institución educativa Los Libertadores; quienes deseen colaborar pueden llamar al 971 662 199

Ivan Coari
Ivan Coari 21/10/2026

Wilmer Condori Coaquira necesita una operación de columna en Lima y su familia pide apoyo económico mediante una pollada solidaria con tickets a S/ 15

Foto: IRSC

Un escolar de ocho años necesita una operación de columna y su familia pide ayuda urgente para reunir los recursos económicos que permitan atenderlo, entre lágrimas, Lisette Condori Coaquira, hermana de Wilmer Condori Coaquira, estudiante de la institución educativa Los Libertadores, solicitó solidaridad para que el menor pueda acceder a la intervención quirúrgica que necesita.

Según relató Lisette, el niño presenta escoliosis múltiple y las radiografías mostraron que su columna está curvada, una condición que le dificulta mantener la cabeza erguida, además, la familia teme por su salud debido a que sus costillas presionan su corazón y el menor presenta problemas para respirar.

Para reunir fondos, la familia y los compañeros del primer grado G de la institución educativa Los Libertadores organizaron una pollada solidaria, que se realizará este jueves desde las 8:00 de la mañana en el mismo plantel, con tickets a 15 soles.

Durante su pedido de apoyo, Lisette agradeció a la comunidad educativa por sumarse a la actividad y explicó que su hermano se cansa al caminar, tiene dificultades para sentarse y no puede disfrutar plenamente de las actividades propias de su edad, mientras su familia busca los recursos para que sea operado en Lima.

“Les pido a toda la población que apoyen a mi hermanito, porque tiene sueños”, expresó Lisette, quien recordó que Wilmer es un niño que quiere jugar, pero enfrenta limitaciones por su estado de salud, por ello, su familia mantiene la esperanza de que la operación pueda ayudarlo a mejorar.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al 971 662 199, número a nombre de Joni Coaquira, padre del menor, o adquirir los tickets de la pollada solidaria de este jueves en la institución educativa Los Libertadores, cada aporte contribuirá a la campaña para reunir fondos destinados a la intervención quirúrgica que necesita Wilmer.

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