EEUU evacúa a diplomáticos de Arabia Saudita por ataques de Yemen

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmó este miércoles la evacuación del personal no esencial y sus familiares de las misiones en Arabia Saudita, incluida la embajada en Riad, por los ataques hutíes de Yemen.

Según una fuente diplomática citada por AFP, la orden fue más amplia: todo el personal estadounidense y sus familiares debieron salir de Riad, y las familias en Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Qatar y Bahréin también.

En un mensaje en redes sociales, Pigott acusó que “los hutíes respaldados por Irán han intensificado cada vez más sus hostilidades contra Arabia Saudita”, con ataques a aeropuertos civiles que causaron víctimas.

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Aeropuerto de Riad sigue bajo presión

El Aeropuerto Rey Khalid de Riad permaneció cerrado desde el 10 de octubre tras ataques, y su operación se normaliza solo en parte: Saudia y FlyNas vuelan, mientras Lufthansa y Air France cancelaron hasta mediados de noviembre.

La escalada continuó en la madrugada del miércoles: la coalición liderada por Arabia Saudita interceptó cinco drones hutíes sobre Medina y la Región Oriental, mientras Riad habló de seis, uno dirigido a Medina.

El Ministerio de Energía saudita informó que dos personas murieron y otras dos resultaron heridas por restos de un misil interceptado sobre el yacimiento de Shaybah, operado por Aramco, en el este del país.

La embajada en Riad sufrió daños importantes al inicio de la guerra con Irán y operó con personal mínimo durante meses; los hutíes reanudaron el conflicto a mediados de julio y desde entonces golpean infraestructura crítica.