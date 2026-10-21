EEUU evacúa a diplomáticos de Arabia Saudita por ataques de Yemen

La medida alcanza a misiones en Riad y otras familias en países del Golfo; Arabia Saudita reportó dos muertos por restos de un misil interceptado en Shaybah

Freed Guerra
Freed Guerra 21/10/2026

Estados Unidos evacúa personal diplomático y familiares de Arabia Saudita por ataques hutíes, mientras drones y misiles amenazan aeropuertos e infraestructura energética

Foto: Difusión

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmó este miércoles la evacuación del personal no esencial y sus familiares de las misiones en Arabia Saudita, incluida la embajada en Riad, por los ataques hutíes de Yemen.

Según una fuente diplomática citada por AFP, la orden fue más amplia: todo el personal estadounidense y sus familiares debieron salir de Riad, y las familias en Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Qatar y Bahréin también.

En un mensaje en redes sociales, Pigott acusó que “los hutíes respaldados por Irán han intensificado cada vez más sus hostilidades contra Arabia Saudita”, con ataques a aeropuertos civiles que causaron víctimas.

Aeropuerto de Riad sigue bajo presión

El Aeropuerto Rey Khalid de Riad permaneció cerrado desde el 10 de octubre tras ataques, y su operación se normaliza solo en parte: Saudia y FlyNas vuelan, mientras Lufthansa y Air France cancelaron hasta mediados de noviembre.

La escalada continuó en la madrugada del miércoles: la coalición liderada por Arabia Saudita interceptó cinco drones hutíes sobre Medina y la Región Oriental, mientras Riad habló de seis, uno dirigido a Medina.

El Ministerio de Energía saudita informó que dos personas murieron y otras dos resultaron heridas por restos de un misil interceptado sobre el yacimiento de Shaybah, operado por Aramco, en el este del país.

La embajada en Riad sufrió daños importantes al inicio de la guerra con Irán y operó con personal mínimo durante meses; los hutíes reanudaron el conflicto a mediados de julio y desde entonces golpean infraestructura crítica.

Etiquetas:
Freed Guerra

Recomendado

Comerciantes de Todos los Santos serán reubicados para mantener libre la avenida Simón Bolívar en Puno Puno

Comerciantes de Todos los Santos serán reubicados para mantener libre la avenida Simón Bolívar en Puno

Escenificación de la salida de la pareja mítica en Puno tendrá actores nacionales y tres momentos rituales Puno

Escenificación de la salida de la pareja mítica en Puno tendrá actores nacionales y tres momentos rituales

Lo negaron con descaro: Transportistas de Puno dicen no haber cometido excesos en paro de 24 horas Puno

Lo negaron con descaro: Transportistas de Puno dicen no haber cometido excesos en paro de 24 horas

Choque entre camioneta y combi de la UNA Puno deja seis heridos en la vía Interoceánica Puno

Choque entre camioneta y combi de la UNA Puno deja seis heridos en la vía Interoceánica

SUTEP Puno rechaza paro de transportistas y exige mantener pasaje urbano en S/ 1.00 Puno

SUTEP Puno rechaza paro de transportistas y exige mantener pasaje urbano en S/ 1.00

Hallan cuerpo sin vida de mujer flotando en el río Maravillas de San Román y autoridades investigan causas San Román

Hallan cuerpo sin vida de mujer flotando en el río Maravillas de San Román y autoridades investigan causas

Paro de transportistas urbanos fracasó en Puno según dirigente del centro poblado Alto Puno Puno

Paro de transportistas urbanos fracasó en Puno según dirigente del centro poblado Alto Puno

“Sus amigos del consejo regional lo blindan de nuevo”: rechazan citar a Richard Hancco por ejecución presupuestal de hospitales Puno

“Sus amigos del consejo regional lo blindan de nuevo”: rechazan citar a Richard Hancco por ejecución presupuestal de hospitales