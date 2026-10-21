Puno: Se pierden hábitats naturales por incendios forestales provocados por la acción humana

Los incendios forestales destruyen el hábitat de la fauna silvestre en Puno, advirtió Lipman Escobar Vera, subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Puno. Según explicó, encontró numerosas perdices en zonas quemadas, lo que evidencia que estas aves han perdido su entorno natural y quedaron expuestas a diversos peligros.

El fuego arraso las áreas donde los animales viven y encuentran alimento, especialmente cuando las quemas de pastos naturales y pajonales se salen de control debido al viento, el calor y la intensa radiación solar de esta temporada.

“He encontrado bastantes perdices en zonas quemadas; eso quiere decir que han perdido su hábitat y han quedado vulnerables”, manifestó Escobar al alertar sobre las consecuencias de estos incendios para la fauna silvestre de la provincia.

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Quemas tradicionales ponen en riesgo a la fauna y a las personas

El subgerente señaló que los incendios forestales se originan principalmente por la acción humana, en especial por las quemas tradicionales de pastos, que pueden convertirse en incendios de gran magnitud debido a las condiciones climáticas.

Asimismo, advirtió que cuando las llamas superan la estatura de una persona, resulta muy difícil controlarlas, lo que pone en grave riesgo la vida de quienes intentan apagarlas sin contar con equipos ni preparación adecuados.

Finalmente, Escobar recomendó priorizar la seguridad personal ante cualquier incendio, evitar acercarse a las llamas y solicitar ayuda a los bomberos y al personal especializado. También exhortó a la población a no realizar quemas de pastos naturales durante esta temporada para prevenir nuevos siniestros y proteger tanto a las personas como a la fauna silvestre.