Puno: Incendios forestales arrasan más de 5.000 hectáreas de pastizales en El Collao

Más de 5.000 hectáreas de pastos y praderas habrían sido afectadas por incendios forestales en la provincia de El Collao, una situación que golpea a los ganaderos de Conduriri, quienes necesitan alimento para sus animales en plena temporada seca.

El ex primer teniente de la zona alta, Pedro Montalico, informó que los incendios registrados entre septiembre y octubre afectaron sectores como Calasaya, Llaullinca, Chirihua Grande, Chilchiles y Antajarani.

La pérdida de pastizales perjudica directamente a los productores, quienes dependen de la ganadería para sostener a sus familias y ahora enfrentan dificultades para alimentar a sus animales por la falta de pasto.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Pedro Montalico señaló que la falta de capacitación por parte de defensa civil, para prevenir estos siniestros es una de las dificultades que afrontan los pobladores de la Conduriri, donde la vegetación seca facilitó la propagación del fuego.

Sobre la respuesta de las autoridades, el ex representante indicó que sí realizan visitas, aunque la ayuda todavía resulta insuficiente frente a las necesidades de los afectados por los incendios forestales.

Los ganaderos necesitan forraje y pacas de pasto para alimentar a sus animales, por lo que Pedro Montalico pidió mayor atención ante las pérdidas registradas y la falta de alimento en los campos afectados.

Redacción: William Hancco