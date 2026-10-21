Una Madre de familia denuncia que las cámaras municipales están apagadas hace más de 15 días en Puno, pese a la inseguridad ciudadana

Una madre denunció que las cámaras de vigilancia de la Municipalidad Provincial de Puno permanecen apagadas desde hace 15 días. El hecho se conoció tras el atropello de su hijo, ocurrido el 20 de octubre a las 20:00 horas en el cruce del jirón Puerto con la avenida El Sol.

La progenitora solicitó las grabaciones para identificar el vehículo y la matrícula del responsable. Su intención era presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes. Sin embargo, se encontró con la ausencia total de imágenes del siniestro.

Los responsables del sistema informaron a la madre que las cámaras no operan desde hace 15 días. La fibra óptica se encuentra malograda y en reparación, según la información que recabó la afectada. Esta situación impidió registrar el atropello.

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El escolar fue embestido por un vehículo que subía por el jirón Puerto, según el relato de la madre. El conductor huyó sin auxiliar al menor, quien quedó inconsciente tras el impacto. La mujer calificó el hecho como una situación desesperante.

El menor fue trasladado al hospital, donde permanece en observación. La falta de un traumatólogo en el turno nocturno retrasó su evaluación médica. Se espera que sea atendido a partir de las 08:00 horas.

La madre solicitó a las tiendas de la zona revisar sus cámaras de seguridad. Busca identificar la placa del vehículo para formalizar la denuncia ante la Policía. Hasta el momento, no existen imágenes oficiales del atropello.

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La afectada pidió al alcalde Javier Ponce garantizar la seguridad de todos los puneños. La denuncia expone la falta de operatividad de las cámaras municipales en un sector céntrico. La madre exige respuestas y acciones concretas.

Redacción: Rony Cuyo