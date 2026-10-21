Reglamento del Senado limita revisión a lo aprobado por Diputados

Los artículos 25.a y 142 delimitan las modificaciones legislativas, mientras Lucas Ghersi cuestiona que el Senado cambie proyectos sin devolverlos a su cámara de origen

Freed Guerra
Freed Guerra 21/10/2026

Luciano López cita el dictamen congresal de 2025 para sostener que el Senado solo puede revisar proyectos aprobados por Diputados y no incorporar materias nuevas

Foto: Difusión

El constitucionalista Luciano López Flores afirma que el Senado solo puede revisar “lo aprobado” por Diputados, tras analizar el dictamen de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, fechado el 30 de setiembre de 2025.

El jurista recurrió a la fuente original porque senadores y colegas constitucionalistas insisten en que la cámara alta puede pronunciarse sobre “lo no aprobado”, y sostiene que el artículo 25.a limita esa competencia a lo remitido por Diputados.

Para López, cualquier modificación recae únicamente sobre lo aprobado, y como respaldo remite a las páginas 35, 42 y 46 del documento. Sobre ellas afirma: “Las imágenes adjuntas son la prueba”.

Un artículo acota la competencia del Senado

De acuerdo con el dictamen, el artículo 25.a, reconoce al senador el derecho de revisar las propuestas legislativas aprobadas por Diputados, “aprobándolas, rechazándolas o modificándolas de manera complementaria”, sin incorporar materias distintas a las que envió esa cámara.

La norma se complementa con el artículo 142, que establece que las modificaciones no pueden desnaturalizar la propuesta remitida por Diputados, mientras la Constitución, en su artículo 102-A, permite al Senado “aprobar, modificar o rechazar” esas iniciativas.

Según el artículo 105, “Rechazado el proyecto de ley por la Cámara de Diputados, este se archiva”, y el plazo de revisión del Senado vence al término del siguiente periodo anual de sesiones.

El dictamen también recoge reparos ya que Lucas Ghersi Murillo cuestiona que el Senado modifique proyectos sin devolverlos a su cámara de origen y propone que ambas cámaras aprueben “EL MISMO TEXTO” antes de que sea ley.

Etiquetas:
Freed Guerra

Recomendado

Dataciones de radiocarbono revelan que el imperio inca surgió décadas antes de 1438 Ciencia

Dataciones de radiocarbono revelan que el imperio inca surgió décadas antes de 1438

Farid Kahhat advierte influencia de Trump en elecciones de América Latina mediante amenazas económicas Internacional

Farid Kahhat advierte influencia de Trump en elecciones de América Latina mediante amenazas económicas

Juan de la Puente advierte ruptura del equilibrio político con nueva mayoría oficialista en el Senado peruano Nacional

Juan de la Puente advierte ruptura del equilibrio político con nueva mayoría oficialista en el Senado peruano

Puno: Instan a padres a cuidar la salud bucal infantil para prevenir enfermedades Puno

Puno: Instan a padres a cuidar la salud bucal infantil para prevenir enfermedades

Capitán de Puerto pide a los Uros adquirir motobombas tras incendio Puno

Capitán de Puerto pide a los Uros adquirir motobombas tras incendio

Puno: retomaría la próxima semana mesa técnica por alza del pasaje urbano Puno

Puno: retomaría la próxima semana mesa técnica por alza del pasaje urbano

Puno: Dirigente afirma que la población se impuso a transportistas y que rechazan alza de pasaje Puno

Puno: Dirigente afirma que la población se impuso a transportistas y que rechazan alza de pasaje

Serenos de Juliaca rescatan a mascota que se encontraba atrapada dos días entre paredes  Juliaca

Serenos de Juliaca rescatan a mascota que se encontraba atrapada dos días entre paredes 