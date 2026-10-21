No se detendrá: Concurso de 680 plazas en DIRESA Puno sigue pese a reclamos gremiales en Puno

La Dirección Regional de Salud (DIRESA) Puno continuará con el concurso público para cubrir 680 plazas orgánicas bajo el régimen del Decreto Legislativo N.° 276, anunció su director, Augusto Delgado Aza, pese a los reclamos de algunos gremios de salud. El examen de conocimiento se realizará el 1 de noviembre en la Universidad Peruana Unión.

Delgado Aza sostuvo que la convocatoria busca crear un precedente de transparencia regional tras más de diez años sin un proceso de este tipo. La inscripción de la primera etapa será virtual mediante la página web de la DIRESA, según informó la entidad.

Las plazas permanecen vacantes desde hace más de una década y, de no adjudicarse, podrían revertirse y generar la pérdida de presupuesto para el sector. El proceso se desarrolla mediante un convenio con la Universidad Peruana Unión, según el tarifario publicado.

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De acuerdo con el tarifario, los postulantes pagarían entre 80 y 200 soles, según la plaza a la que postulen. La convocatoria no descarta reasignaciones reguladas por la Ley N.° 32719, que establece un plazo máximo de dos años calendario para ejecutarlas.

Las plazas convocadas se cubrirían de manera temporal mediante contratación por reemplazo. Si un trabajador obtiene una reasignación, la plaza correspondiente dejaría de ser objeto de contratación temporal, precisó la DIRESA.

Delgado Aza señaló que la convocatoria continuará pese a los cuestionamientos de algunos gremios de salud. El objetivo es cubrir las plazas vacantes y evitar la pérdida de presupuesto, aunque el proceso deberá garantizar transparencia y claridad en las condiciones de participación.