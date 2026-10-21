Regidora condiciona ruta libre en Puno a informe técnico y pide pasaje de S/ 1.00 se respete en la ciudad del lago

La presidenta de la Comisión de Transportes de la Municipalidad Provincial de Puno, Maria Vianney Rodriguez Espezua, afirmó que la ruta libre exigida por un sector de la población no se otorgará sin una evaluación previa. El servicio deberá contar con un informe técnico de la Gerencia de Transportes, según declaró la regidora.

El informe técnico permitirá ampliar las rutas donde la población no tiene alcance, según la comisión. La evaluación descarta que cualquier empresa ingrese a operar con desorden, como advierten los transportistas, porque existe una autoridad que regula el servicio, precisó Rodríguez.

Rodríguez sostuvo que “no es que nosotros queremos aprobar ruta libre y que se haga un desorden”, al responder a los transportistas que cuestionan esta posibilidad. Explicó que cualquier decisión debe basarse en una evaluación técnica que permita determinar su viabilidad, según la comisión.

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La iniciativa municipal prevé derogar las Ordenanzas 288-2010-MPP y 326-2012-MPP, así como modificar la Ordenanza 084-2021. El nuevo Reglamento del Servicio de Transporte Público Regular Urbano rige para los usuarios de la ciudad de Puno, según el documento municipal.

Los transportistas sostienen que el combustible duplicó su precio, y en la mesa técnica se planteó flexibilizar la tarifa de S/ 1.50 con montos de S/ 1.20 y S/ 1.00 en rutas cortas. Rodríguez recordó que, según Indecopi, la comuna no puede concertar precios, y opinó que el pasaje debe mantenerse en un sol.

La regidora pidió a los transportistas demostrar técnicamente su costo en una mesa técnica. La comisión condicionó así cualquier ampliación de rutas a la evaluación de la Gerencia de Transportes, mientras el debate tarifario continúa en la ciudad de Puno.

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