Transportistas de la ciudad de Puno a las calles: no pudieron concretar reunión con autoridades y anuncian un paro seco

El dirigente transportista Gregorio Huanacuni ratificó que el paro de 24 horas se realizará este jueves en Puno, tras frustrarse la reunión con la Municipalidad Provincial. La medida responde al rechazo a la nueva ordenanza de transporte y al incremento del precio de los combustibles, según declaró.
La reunión programada para las 10:00 horas del último miércoles no se realizó por la llegada tardía de una regidora. Tras esperar media hora, desde las 10:30, muchos gerentes optaron por retirarse, de modo que solo quedaron cinco en el lugar, según los transportistas.
El gerente municipal Ricardo Álvarez y el alcalde provincial permanecieron en otras reuniones. Huanacuni aseguró que su sector mantiene la disposición al diálogo con todos los actores involucrados, incluida la municipalidad, que es su administradora.
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El representante calificó la ordenanza, aún no publicada, como un atropello aprobado en pocos días. Recordó que un día antes de su aprobación pidieron al alcalde una consulta previa, sin ser tomados en cuenta, según manifestó.
Sobre la tarifa, el representante indicó que el combustible subió más de 100%, con un alza adicional de 90 centavos hoy. Cada empresa decide su cobro, aunque algunas ya cobran S/ 1.30, precisó el dirigente transportista.
Amador Núñez, presidente del Frente de Organizaciones Populares, acusó a los transportistas de pretender extorsionar a la Municipalidad con el paro. El representante replicó que Núñez carece de vigencia de poder y que su opinión no tiene mucha relevancia, según declaró.
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