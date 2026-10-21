Más de 50 instituciones participarán en el Amanecer Calcetero por el centenario de San Román

Más de 50 instituciones educativas y culturales participarán este 24 de octubre en la tocoreada del Amanecer Calcetero, como parte de las actividades por el centenario de la provincia de San Román. Así lo informó el especialista de Arte y Cultura de la UGEL San Román, Pedro Alejandrino Huarilloclla Espinoza, quien precisó que la concentración de las delegaciones se realizará en la plaza de Armas de Juliaca, desde las 6:00 de la mañana.

Huarilloclla Espinoza explicó que las delegaciones se distribuirán en distintos puntos alrededor de la plaza, frente al templo Santa Catalina, la municipalidad, el colegio San Román y establecimientos comerciales. El recorrido se iniciará por los jirones Jáuregui y Unión, y culminará en la plaza Bolognesi.

La actividad tendrá carácter de exhibición y busca rendir homenaje a los 100 años de creación de la provincia. El especialista señaló que las instituciones participantes deberán identificarse con una sola expresión cultural: los Machuaychas o los Chiñipilcos. La organización será estricta para evitar mezclas en la vestimenta y la música de ambas agrupaciones.

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La UGEL San Román convocó a las instituciones educativas y culturales a sumarse a esta manifestación tradicional, que forma parte de la programación conmemorativa del centenario de la provincia.