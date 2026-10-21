Hasta el viernes 23 recibirán inscripciones para el corso por el aniversario de Puno

El desfile será este domingo 25 desde las 11:00 en la avenida Simón Bolívar, con carros alegóricos y comparsas; evalúan una categoría para escolares

Pamela Perez Ch.
Pamela Perez Ch. 21/10/2026

La Comisión de Fiestas de Puno recibirá inscripciones hasta el 23 de octubre para el corso del 358.º aniversario, que ya reúne a 20 instituciones

Foto: Difusión

Las instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales y agrupaciones culturales podrán inscribirse hasta este viernes 23 de octubre para participar en el corso por el 358.º aniversario de la provincia de Puno, programado para este domingo 25. El presidente de la Comisión de Fiestas, Yonel de la Cruz, informó que hasta el momento se tiene confirmada la participación de 20 instituciones.

El corso comenzará a las 11:00 de la mañana en la intersección del jirón Lampa con la avenida Simón Bolívar. La presentación de las delegaciones se organizará según el orden de inscripción, mientras que la actividad se prolongaría hasta las 6:00 o 7:00 de la noche, de acuerdo con la duración registrada en la edición anterior.

La evaluación comprenderá dos categorías: carros alegóricos y comparsas, estas últimas con presentaciones de danzas y otras expresiones escénicas. Para cada categoría se anunciaron incentivos sorpresa destinados al primer y segundo lugar, aunque no se precisaron los premios.

Por otro lado, el presidente de la Comisión de Fiestas señaló que evaluarán el pedido de algunas instituciones educativas de nivel primario, que plantearon la creación de una categoría diferenciada para participar y acceder a reconocimientos. La propuesta aún requiere evaluación y coordinación con las instituciones inscritas.

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