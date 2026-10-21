Maestros cesantes y jubilados salen a las calles en Puno para exigir reglamentación de ley de pensión docente

Zarela Pineda, representante del MASEP, pide al Ejecutivo acelerar el proceso y anuncia gestiones ante el MEF para concretar el pago progresivo del beneficio

Pamela Perez Ch.
Pamela Perez Ch. 21/10/2026

Maestros cesantes y jubilados marchan en Puno para exigir la reglamentación de la Ley 32580, que contempla pensiones de aproximadamente S/ 3.500

Foto: Difusión

Maestros cesantes y jubilados se movilizaron en Puno para exigir la reglamentación de la Ley N.° 32580, que establece mejoras en la pensión docente. Aunque la norma ya fue aprobada por el Congreso, los beneficiarios aseguran que todavía esperan su reglamentación para hacer efectivo el pago correspondiente.

Zarela Pineda Mazuelos, integrante de Maestros Cesantes del Perú (MACEP), explicó que el proceso depende ahora de las instancias del Ejecutivo, principalmente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Por ello, los manifestantes demandan un pronunciamiento que permita avanzar hacia la aplicación de la norma.

La representante indicó que la pensión planteada corresponde al monto de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial, que cifró en aproximadamente S/ 3.500. Asimismo, señaló que se ha propuesto implementar el pago de manera progresiva, alternativa que esperan discutir con las autoridades.

Pineda Mazuelos también cuestionó los intentos de impugnar la ley y afirmó que una acción presentada por el Colegio de Economistas de Lima ante el Tribunal Constitucional no prosperó. En ese contexto, pidió que las autoridades dejen de dilatar el proceso y avancen con la reglamentación.

La integrante del MACEP informó que representantes de la organización tenían prevista una reunión con el ministro durante la jornada y que llevarían un pronunciamiento y una carta abierta para sustentar sus demandas. Los docentes esperan recibir una respuesta favorable que permita concretar el beneficio.

Sobre la participación en las movilizaciones, Pineda Mazuelos aclaró que cada maestro decide libremente si se suma a las protestas y desde qué organización lo hace. No obstante, sostuvo que los maestros cesantes y jubilados mantienen una demanda común a nivel nacional: que se reglamente la ley y se haga efectivo el derecho a una pensión digna.

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