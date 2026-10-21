Nueva ordenanza que regula el transporte urbano solo actualizó la normativa vigente sostiene regidor municipal de Puno

El Municipio Provincial de Puno aprobó una nueva ordenanza que regula el sistema de transporte urbano y actualiza la norma 288 del 2010. El regidor Arturo Mamani Pandia explicó las disposiciones durante una entrevista telefónica. La norma se adecua al Reglamento Nacional de Administración de Transporte.

La nueva ordenanza incorpora un artículo 19 sobre apertura controlada y disposiciones en los artículos 55 al 50. Estas normas permiten el ingreso de nuevas empresas con personería jurídica. La ordenanza anterior carecía de este mecanismo de apertura.

El reglamento establece sanciones para las conductas infractoras de las empresas. El incumplimiento de ruta en el mes tiene una multa de 30% de la UIT, equivalente a S/ 1.650. El abandono total de la ruta por más de 24 horas constituye falta muy grave.

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La sanción por abandono total asciende al 80% de una UIT, es decir, S/ 4.400. El servicio debe prestarse desde las 05:00 hasta las 21:00 horas en la ruta establecida. El incumplimiento reiterativo puede alcanzar los S/ 3.300.

La ordenanza crea un comité consultivo de transporte urbano con representación multisectorial. Integran el comité la gerencia de transportes y la comisión del consejo, además de usuarios, universidades, institutos, empresarios y la Defensoría del Pueblo. Este órgano evaluará las condiciones del servicio de manera permanente.

El reglamento también regula el alza de pasajes y el maltrato a los usuarios. Los artículos 27 y 29 abordan el incumplimiento de rutas y el servicio en horarios de mañana y noche. La norma busca garantizar la cobertura de las rutas no servidas o con déficit de oferta.