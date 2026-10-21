Regidor Arturo Mamani denuncia oligopolios en transporte urbano de Puno

El concejal señala que grupos familiares concentrarían rutas y cobrarían cuotas a socios, mientras la Gerencia de Transportes no habría respondido pedidos de información

Reynaldo Puma
Reynaldo Puma 21/10/2026

El regidor Arturo Mamani denuncia presuntos oligopolios en Puno, donde más de 40 empresas operan con 1.020 unidades y cuestiona la falta de fiscalización

Foto: Difusión

El regidor del Municipio Provincial de Puno, Arturo Mamani Pandia, denunció la existencia de un oligopolio en el sistema de transporte urbano de la ciudad. La declaración se produjo durante una entrevista telefónica en la que abordó la modificación de la ordenanza 288 del 2010. El grupo familiar domina las rutas y fija las tarifas, según el regidor.

La ordenanza 288 del 2010 establecía requisitos que limitaban el ingreso de nuevas empresas. Exigía un mínimo de 15 unidades propias del titular, lo que derivó en la incorporación de socios mediante contratos de alquiler. Este mecanismo permitió que grupos societarios concentraran las rutas.

Mamani señaló que más de 40 empresas operan en la ciudad de Puno con alrededor de 1.020 unidades. Algunos consorcios agrupan entre 20 y 80 vehículos bajo un mismo titular. Los asociados pagan cuotas mensuales de S/ 60 a los gerentes de esas empresas.

El regidor indicó que existen dos o tres grupos familiares que trabajan bajo esta modalidad. Los socios deben pagar montos exorbitantes y, en algunos casos, abastecerse en grifos específicos. Esta situación impide la competencia real en el mercado.

Mamani sostuvo que algunos empresarios manifiestan que ponen y sacan alcaldes y gerentes. La gerencia de transportes no remitió información completa al consejo municipal sobre ampliaciones de rutas e incrementos de unidades. Varias solicitudes de fiscalización no fueron respondidas.

El regidor cuestionó que la línea 30 abandonó la ruta hacia Jayllihuaya tras obtener su resolución. La empresa argumentó condiciones de carretera y la negativa de los choferes. El informe solicitado por el consejo no obtuvo respuesta de la gerencia.

Etiquetas:
Reynaldo Puma

Recomendado

Comerciantes de Todos los Santos serán reubicados para mantener libre la avenida Simón Bolívar en Puno Puno

Comerciantes de Todos los Santos serán reubicados para mantener libre la avenida Simón Bolívar en Puno

Escenificación de la salida de la pareja mítica en Puno tendrá actores nacionales y tres momentos rituales Puno

Escenificación de la salida de la pareja mítica en Puno tendrá actores nacionales y tres momentos rituales

Lo negaron con descaro: Transportistas de Puno dicen no haber cometido excesos en paro de 24 horas Puno

Lo negaron con descaro: Transportistas de Puno dicen no haber cometido excesos en paro de 24 horas

Choque entre camioneta y combi de la UNA Puno deja seis heridos en la vía Interoceánica Puno

Choque entre camioneta y combi de la UNA Puno deja seis heridos en la vía Interoceánica

SUTEP Puno rechaza paro de transportistas y exige mantener pasaje urbano en S/ 1.00 Puno

SUTEP Puno rechaza paro de transportistas y exige mantener pasaje urbano en S/ 1.00

Hallan cuerpo sin vida de mujer flotando en el río Maravillas de San Román y autoridades investigan causas San Román

Hallan cuerpo sin vida de mujer flotando en el río Maravillas de San Román y autoridades investigan causas

Paro de transportistas urbanos fracasó en Puno según dirigente del centro poblado Alto Puno Puno

Paro de transportistas urbanos fracasó en Puno según dirigente del centro poblado Alto Puno

“Sus amigos del consejo regional lo blindan de nuevo”: rechazan citar a Richard Hancco por ejecución presupuestal de hospitales Puno

“Sus amigos del consejo regional lo blindan de nuevo”: rechazan citar a Richard Hancco por ejecución presupuestal de hospitales