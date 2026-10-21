Transportistas anuncian paro total en Puno y mantienen su posición de subir el pasaje a S/ 1.50

Los transportistas del servicio urbano de Puno anunciaron un paro total de 24 horas para este jueves 22 de octubre, en rechazo a la Ordenanza Municipal N.° 088, aprobada por el Concejo Municipal. La medida comenzará a las 00:00 horas e incluirá el apagado de motores y la instalación de piquetes en diferentes puntos de la ciudad, mientras los conductores mantienen su intención de elevar el pasaje a S/ 1.50, propuesta cuestionada por la población.

Los transportistas exigen la anulación de la ordenanza municipal y advirtieron que continuarán con las medidas de protesta si no reciben una respuesta concreta de la municipalidad y los regidores. Asimismo, señalaron que la paralización de 24 horas podría ser el inicio de acciones más prolongadas, con advertencias de extender la protesta a 72 horas y, posteriormente, de manera indefinida.

La medida genera preocupación entre los usuarios del transporte público, así como entre estudiantes y trabajadores que dependen del servicio urbano para trasladarse. El anuncio de una paralización total obliga a la población a tomar precauciones para sus desplazamientos durante la jornada.

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En medio de este conflicto, los transportistas mantienen su posición de cobrar S/ 1.50 por el pasaje, mientras que usuarios rechazan el incremento por considerarlo excesivo. La controversia continúa sin una solución concreta y pone en el centro del debate la tarifa del transporte urbano y la respuesta que dará la municipalidad ante las exigencias del sector.