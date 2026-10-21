FOP cuestiona que transportistas rechacen ordenanza mientras persiste el malestar por el servicio urbano

El FOP pide a la municipalidad hacer cumplir la norma y evaluará posibles acciones legales contra autoridades por presuntos incumplimientos

Pamela Perez Ch.
Pamela Perez Ch. 21/10/2026

Amador Núñez cuestiona el paro del 22 de octubre contra la Ordenanza 088, que regula tarifas, boletos y sanciones en el transporte urbano de Puno

Foto: Difusión

El presidente del Frente de Organizaciones Populares (FOP) de Puno, Amador Núñez Mamani, cuestionó el paro de transportistas anunciado para este jueves 22 de octubre y sostuvo que la medida busca frenar la aplicación de la Ordenanza Municipal N.° 088, que regula el servicio de transporte urbano. El dirigente también observó que el sector no habría adoptado una medida similar frente al incremento del precio de los combustibles.

Núñez Mamani señaló que la ordenanza responde a demandas de la población y contempla disposiciones para regular el servicio, entre ellas sanciones, la exhibición de tarifas y la entrega de boletos a los usuarios. Asimismo, defendió la posibilidad de permitir el ingreso de nuevas empresas mediante la apertura de rutas, como parte de las medidas que, según indicó, deben cumplirse para mejorar el transporte urbano.

El dirigente afirmó que el paro no fue convocado por el FOP, sino por los propios transportistas, y cuestionó que la protesta se dirija contra una norma que, desde su perspectiva, busca atender las exigencias de los usuarios. También atribuyó la medida a intereses económicos del sector, aunque no presentó pruebas que acrediten esa afirmación.

Ante el conflicto, Núñez Mamani pidió a la Municipalidad Provincial de Puno hacer cumplir la ordenanza y anunció que la dirigencia del FOP se reunirá este domingo, a las 10:00 de la mañana, en la Casa del Maestro para evaluar posibles acciones legales contra el alcalde, regidores y funcionarios municipales, en caso de advertir incumplimientos de sus responsabilidades.

Finalmente, recomendó a la población tomar previsiones para sus desplazamientos ante la paralización anunciada para este jueves. 

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