Continúan los incendios en la región Puno: Incendio forestal en el distrito de Palca arrasa pastizales y deja más de 20 familias afectadas

Los fuertes vientos dificultaron el control de las llamas en Antalla y Colquerani, mientras los pobladores solicitan apoyo humanitario y atención urgente de las autoridades

Reynaldo Puma
Reynaldo Puma 21/10/2026

Un incendio forestal en Palca, Lampa, arrasó pastizales, afectó animales y destruyó una vivienda, dejando más de 20 familias damnificadas

Foto: Difusión

Un incendio forestal que se prolonga desde hace casi una semana arrasó pastizales, viviendas y animales en la parcialidad de Antalla Colquerani, distrito de Palca, provincia de Lampa. Los afectados piden la intervención urgente de las autoridades y apoyo humanitario.

El siniestro se registró entre la madrugada del domingo 18 y la del lunes 19 de octubre en las comunidades campesinas de Pías Huayta Tupac Amaru y Huaytapata. Los pobladores realizaron intensas labores para sofocar el fuego, que arrasó grandes extensiones de terrenos y pastizales.

El fuego afectó árboles de queñua y fauna silvestre en ambas jurisdicciones. La emergencia se agravó la tarde del lunes 19 de octubre, cuando se reportó otro incendio forestal en el sector del cerro Luntuni, ubicado en el distrito de Palca, provincia de Lampa.

Ante la magnitud de la emergencia, se activaron los mecanismos de respuesta provincial y distrital, a través de los organismos de gestión del riesgo de desastres y Defensa Civil. Se solicitó la intervención urgente de las autoridades competentes, los equipos de respuesta y los pobladores para controlar las llamas.

Durante la noche del lunes y hasta la madrugada del martes 20 de octubre, comuneros y autoridades continuaron luchando contra el fuego. Sin embargo, los fuertes vientos dificultaron las labores de control y favorecieron el avance de las llamas hasta los sectores de Antalla y Colquerani.

El incendio habría arrasado pastizales, afectado animales silvestres y destruido una vivienda en el distrito de Palca. El reporte señala que más de 20 familias resultaron damnificadas, aunque los pobladores lograron controlar parcialmente el siniestro, persiste la preocupación por una posible reactivación del fuego.

Los pobladores enfrentan una situación crítica debido a las pérdidas ocasionadas por el siniestro, que habría dejado a varias familias sin sus bienes y medios de subsistencia. Los afectados piden la intervención urgente de las autoridades y apoyo humanitario para las familias damnificadas, mientras continúa la preocupación por los daños provocados por el incendio.

La emergencia pone en evidencia la vulnerabilidad de las comunidades rurales frente a los incendios forestales, debido a la extensión de los pastizales, la presencia de vegetación nativa y las dificultades para combatir las llamas en condiciones de fuertes vientos. Los pobladores esperan una respuesta oportuna de las autoridades para evaluar los daños y atender a las familias afectadas.

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