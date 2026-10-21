Viento deja al descubierto la decidía y la incompetencia de Cristin Mamani  en distrito de San Miguel tras alerta de emergencia

El teniente gobernador de la comunidad de Chingora, Juan Cojela del distrito de San Miguel (San Román), denunció que un ventarrón levantó la cobertura del establecimiento en el distrito de San Miguel (San Román), pese a más de seis documentos dirigidos al alcalde Cristín Mamani Mamani, desde febrero del 2025 a julio del 2026, para su refacción. Que finalmente los dejo a la intemperie.

Las calaminas viajaron casi 70 metros por el aire. El ventarrón destruyó el techo de aproximadamente la tercera parte del puesto, lo que afectó cerca de dos ambientes del local.

Ante el daño, tres trabajadores actuaron contra el reloj. Dos licenciadas y un técnico evacuaron de emergencia y hacinaron todos los medicamentos y equipos en un único cuarto pequeño, el menos afectado, ante la amenaza de lluvias sobre los insumos expuestos.

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Sin embargo, la ayuda oficial no llegó esa jornada. Más de una hora después del evento, el personal contactó al encargado de Defensa Civil, quien rehusó acudir esa tarde o noche para constatar los daños.

Además, la sede municipal está cerca del puesto. La comunidad campesina de Chingora queda a 12 kilómetros del Municipio Distrital de San Miguel, un viaje de 15 minutos en vehículo, según la denuncia.

En consecuencia, la postergación definió el resto de la jornada. El funcionario fijó la visita para las 09:00 horas del día siguiente, con lo que la entidad dejó sin protección al personal y a los insumos médicos frente al clima.

Este episodio siguió a un historial de pedidos que empezó el 20 de febrero de 2025. Ese día, la jefa registró el primer documento y solicitó al alcalde la reparación de la cobertura o el inicio de un expediente técnico de mejoramiento.

Las reiteraciones no modificaron la respuesta. La jefa envió nuevos documentos el 24 de marzo y el 14 de julio de 2025, y la Municipalidad no ejecutó la reparación ni el expediente solicitados.

La respuesta oficial llegó con una negativa. El 7 de agosto de 2025, el gerente municipal, ingeniero economista Luis Mamani Miranda, emitió el Oficio N° 0283-2025-MDSM/GM, que adjuntó el Informe N° 427-2025-MDSM/GI-DMY de la Subgerencia de Mantenimiento de Infraestructura Pública.

La negativa se sustentó en tres carencias. El informe señaló falta de personal operativo, escasez de materiales de construcción y ausencia de presupuesto asignado, por lo que la Subgerencia notificó la imposibilidad de atender el requerimiento.

Pese a esa negativa, la jefa insistió en 2026. El 28 de enero, remitió un documento que expuso la extrema precariedad en la que se brinda atención médica en el puesto.

El cierre apareció como posibilidad en marzo. El 10 y 11 de marzo de 2026, la jefa presentó el Informe N° 0012-2026 P.S. CHINGORA-MICRORED JULIACA/REDES.SR., calificado como reiterativo, que advirtió el posible cierre definitivo del establecimiento.

Por otro lado, una edificación de 1989 aún brinda atención médica. El puesto se levantó con adobe y techo de calamina de mala calidad, se ubica en una zona baja respecto a la carretera y sufre inundaciones y filtraciones por lluvias.

El deterioro también alcanza la estructura. Las paredes presentan grietas, salitre y desprendimiento de material, y las columnas externas de adobe registran agujeros de 30 a 50 cm de profundidad.

Los robos y la falta de servicios completan el cuadro. El local sufrió robos en 2019 y febrero de 2024 por la fragilidad de sus puertas y ventanas, y carece de servicios higiénicos, agua potable y sala de espera.

El balance de la denuncia se resume en cifras. Un puesto de 1989 sin agua potable ni servicios higiénicos perdió el techo de la tercera parte del local, acumula más de seis documentos sin solución y concentra medicamentos y equipos en un solo cuarto.