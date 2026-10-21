Despacho Presidencial gastó S/ 310 mil en alimentos en septiembre

El Despacho Presidencial encabezado por la presidenta Keiko Fujimori, registró en septiembre de 2026 un gasto de S/ 310,542.72 en alimentos y vales de consumo, el monto mensual más alto de este año.
Los vales de consumo suman S/ 128,570.07, equivalentes al 41% del gasto, y los S/ 181,972.65 restantes corresponden a alimentos.
Entre los desembolsos figura un contrato de S/ 113,304.57 con Edenred Perú S.A. para recargar tarjetas electrónicas que el personal del régimen del Decreto Legislativo 276 usa para comprar bienes y alimentos.
El gasto, frente a la emergencia nacional
El gasto se conoce cuando el país se prepara para un fenómeno de El Niño de fuerte intensidad y enfrenta incendios forestales que exigen equipos aéreos y atención a damnificados.
Mientras tanto, el Enfen elevó a fuerte su pronóstico para El Niño y la presidenta Fujimori reportó 385 incendios forestales este año, que “se pueden salir de control” por el fenómeno.
Como antecedente, la compra de alimentos llegó a S/ 169,499 en octubre de 2025, con José Jerí, y superó los S/ 4.7 millones entre 2023 y mediados de 2025, con Dina Boluarte.