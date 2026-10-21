Despacho Presidencial gastó S/ 310 mil en alimentos en septiembre

Un contrato de S/ 113,304.57 con Edenred Perú financió recargas de tarjetas para trabajadores, mientras el gasto genera cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos

Freed Guerra
Freed Guerra 21/10/2026 Modificado: 20/10/2026

El Despacho Presidencial reportó S/ 310,542.72 en alimentos y vales en septiembre de 2026, incluidos S/ 128,570.07 destinados a vales de consumo

Foto: Difusión

El Despacho Presidencial encabezado por la presidenta Keiko Fujimori, registró en septiembre de 2026 un gasto de S/ 310,542.72 en alimentos y vales de consumo, el monto mensual más alto de este año.

Los vales de consumo suman S/ 128,570.07, equivalentes al 41% del gasto, y los S/ 181,972.65 restantes corresponden a alimentos.

Entre los desembolsos figura un contrato de S/ 113,304.57 con Edenred Perú S.A. para recargar tarjetas electrónicas que el personal del régimen del Decreto Legislativo 276 usa para comprar bienes y alimentos.

El gasto, frente a la emergencia nacional

El gasto se conoce cuando el país se prepara para un fenómeno de El Niño de fuerte intensidad y enfrenta incendios forestales que exigen equipos aéreos y atención a damnificados.

Mientras tanto, el Enfen elevó a fuerte su pronóstico para El Niño y la presidenta Fujimori reportó 385 incendios forestales este año, que “se pueden salir de control” por el fenómeno.

Como antecedente, la compra de alimentos llegó a S/ 169,499 en octubre de 2025, con José Jerí, y superó los S/ 4.7 millones entre 2023 y mediados de 2025, con Dina Boluarte. 

Etiquetas:
Freed Guerra

Recomendado

Francia e Italia despliegan militares tras saqueos y disturbios Internacional

Francia e Italia despliegan militares tras saqueos y disturbios

Regidor Jonathan Guerra afirma que transportistas protestan sin leer ordenanza municipal en Puno Puno

Regidor Jonathan Guerra afirma que transportistas protestan sin leer ordenanza municipal en Puno

Pobladores de Putina denuncian engaño y radicalizarán protesta el 6 de noviembre por carretera Puno

Pobladores de Putina denuncian engaño y radicalizarán protesta el 6 de noviembre por carretera

Carreteras de Huancané acumulan un año de retraso y Gobierno Regional incumple plazos de expedientes Huancané

Carreteras de Huancané acumulan un año de retraso y Gobierno Regional incumple plazos de expedientes

Gobernador Richard Hancco denuncia coacción y ratifica convocatoria de 680 plazas de salud en Puno Puno

Gobernador Richard Hancco denuncia coacción y ratifica convocatoria de 680 plazas de salud en Puno

Transportistas se van a la paralización contra nueva ordenanza  por 24 horas este jueves 22 de octubre Puno

Transportistas se van a la paralización contra nueva ordenanza  por 24 horas este jueves 22 de octubre

Pánico y terror provoca incendio en tercer piso de vivienda en Juliaca que moviliza a vecinos y serenos para sofocar llamas Juliaca

Pánico y terror provoca incendio en tercer piso de vivienda en Juliaca que moviliza a vecinos y serenos para sofocar llamas

Comerciante boliviana entre lágrimas denuncia que su pareja huyó con S/ 700 y mercadería en Juliaca Juliaca

Comerciante boliviana entre lágrimas denuncia que su pareja huyó con S/ 700 y mercadería en Juliaca