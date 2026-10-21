Despacho Presidencial gastó S/ 310 mil en alimentos en septiembre

El Despacho Presidencial encabezado por la presidenta Keiko Fujimori, registró en septiembre de 2026 un gasto de S/ 310,542.72 en alimentos y vales de consumo, el monto mensual más alto de este año.

Los vales de consumo suman S/ 128,570.07, equivalentes al 41% del gasto, y los S/ 181,972.65 restantes corresponden a alimentos.

Entre los desembolsos figura un contrato de S/ 113,304.57 con Edenred Perú S.A. para recargar tarjetas electrónicas que el personal del régimen del Decreto Legislativo 276 usa para comprar bienes y alimentos.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

El gasto, frente a la emergencia nacional

El gasto se conoce cuando el país se prepara para un fenómeno de El Niño de fuerte intensidad y enfrenta incendios forestales que exigen equipos aéreos y atención a damnificados.

Mientras tanto, el Enfen elevó a fuerte su pronóstico para El Niño y la presidenta Fujimori reportó 385 incendios forestales este año, que “se pueden salir de control” por el fenómeno.

Como antecedente, la compra de alimentos llegó a S/ 169,499 en octubre de 2025, con José Jerí, y superó los S/ 4.7 millones entre 2023 y mediados de 2025, con Dina Boluarte.