Comerciante boliviana entre lágrimas denuncia que su pareja huyó con S/ 700 y mercadería en Juliaca

La comerciante afirma que sufrió presuntas agresiones y amenazas durante dos años de convivencia, y pide ayuda para alimentarse y recuperar sus bienes

Ivan Coari
Ivan Coari 20/10/2026

María González Condori denunció que su pareja se llevó S/ 700, mercadería, celulares y otras pertenencias en Juliaca, dejándola sin recursos junto a su hijo

Foto: IRSC

La comerciante de nacionalidad boliviana, María González Condori denunció que su pareja, Oscar Edgardo Vilca Neira, huyó el lunes 19 de octubre con dinero, mercadería, celulares y otras pertenencias de la habitación que compartían en Juliaca (provincia de San Román). La mujer aseguró que el hombre desapareció y la dejó sin recursos para preparar sus alimentos.

Según el testimonio de la denunciante, ambos convivieron durante dos años y esta sería la tercera o cuarta vez que el hombre se lleva sus pertenencias y desaparece. Asimismo, González Condori afirmó que habría sufrido agresiones físicas, amenazas y reiteradas pérdidas de dinero durante la relación.

Entre los bienes que la comerciante denuncia como desaparecidos figuran prendas de vestir destinadas a la venta, celulares, ropa y dinero que obtuvo con su propio esfuerzo. “Me ha dejado solamente mi ropa de vestir”, manifestó González Condori, quien explicó que ahora no cuenta con recursos para sostenerse junto a su hijo.

Además de las pérdidas económicas, la comerciante afirmó que vivía bajo amenazas y que teme por su seguridad. González Condori señaló que ya presentó una denuncia contra su pareja y que necesita recuperar su dinero y mercadería, pues tiene deudas pendientes y debe responder por los productos que recibió para comercializar.

La mujer indicó que uno de los montos que presuntamente se llevó su pareja asciende a 700 soles, aunque aseguró que anteriormente también habría perdido dinero en situaciones similares. Desesperada por su situación, pidió apoyo a la población para conseguir alimentos y solicitó información que permita ubicar al hombre señalado.

Los apoyos se pueden realizar a través del número Yape 942 591 280, a nombre de Concepción, una amiga de la denunciante. González Condori no cuenta con familiares en Juliaca ni tiene dinero para regresar a su país de origen, según detalló en su pedido de ayuda.

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