“Padres de algodón y niños de cristal”: Especialista de la UGEL San Román respalda sanciones y expulsión escolares para frenar violencia en colegios

La especialista en Comunicación de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) San Román, Selmira Cruz Gómez, respaldó el debate sobre nuevas sanciones para estudiantes en la provincia de San Román, tras la publicación de la Resolución Ministerial N.° 613-2026-MINEDU. La norma abre la discusión sobre disciplina escolar y plantea clasificar las faltas en leves, graves y muy graves.

Dicha resolución, publicada el 12 de octubre de 2026, dispone difundir el proyecto de decreto supremo que propone los Lineamientos para la gestión de la disciplina escolar en la Educación Básica. El objetivo consiste en recibir aportes antes de su eventual aprobación, según detalló el documento oficial.

A diferencia de las medidas centradas en la reparación y el bienestar socioemocional, el proyecto contempla sanciones más severas para determinadas faltas, incluida la expulsión. La propuesta permite que el estudiante sancionado continúe sus estudios de manera virtual, además de trabajos de servicio comunitario en plazas, parques y carreteras.

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Cruz Gómez destacó que la propuesta busca fortalecer la autoridad de docentes y directivos, junto con una mayor protección legal frente a agresiones verbales y conflictos con padres de familia. “Ese marco legal es fundamental para que vuelva la autoridad en la institución educativa”, sostuvo la especialista de la UGEL San Román.

La especialista respaldó la evaluación de medidas que contribuyan a formar mejores ciudadanos y planteó que las alternativas disciplinarias consideren la etapa de formación de los adolescentes. Sin embargo, las disposiciones mencionadas forman parte de una propuesta normativa que aún debe recibir opiniones y ser evaluada antes de su aprobación definitiva.

El Ministerio de Educación estableció un plazo de 15 días calendario para recibir comentarios, aportes y opiniones, con fecha límite señalada para el 27 de octubre de 2026. Mientras continúa el debate sobre cómo recuperar la disciplina sin descuidar los derechos de los estudiantes, la UGEL San Román aguarda los aportes que definirán el futuro de la norma.