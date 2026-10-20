Cuatro Zonas de Juliaca elige nuevo presidente para cerrar división y defender demandas del pueblo

El presidente del comité electoral de las Cuatro Zonas de Juliaca, José Carlos Sucari Cari, anunció la elección de un nuevo dirigente para este miércoles en el local de SUCMMMA en la provincia de San Román, con el objetivo de poner fin a la división interna y recuperar la unidad organizacional. La votación se realizará de manera democrática, pública y pacífica, desde las 15:00 hasta las 17:30 horas, según precisó.

La convocatoria incluye a comunidades campesinas, mercados y organizaciones sociales de la provincia y sus distritos, quienes participarán en la renovación de la dirigencia. El nuevo presidente asumirá una agenda marcada por la falta de agua potable, el costo del pasaje urbano, la inseguridad ciudadana, la delincuencia y el sicariato, problemas que afectan directamente a la población de Juliaca.

De acuerdo con el estatuto, la elección se desarrollará a mano alzada y los participantes podrán plantear propuestas para definir al nuevo representante. Asimismo, los dirigentes recientemente elegidos deberán presentar copias de sus documentos de reconocimiento municipal y del acta de elección de sus respectivas organizaciones, requisitos indispensables para validar su participación en el proceso.

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Respecto a la facción encabezada por Ignacio Gutiérrez, Sucari señaló que la semana pasada se sometió a votación su pedido de reconocimiento, pero no obtuvo el respaldo mayoritario de los socios. Según su versión, los asociados consideraron válido el resultado de las elecciones realizadas en el congreso, lo que despeja el camino para la nueva elección convocada.

“Invitamos al señor Ignacio para que no haya división, porque Cuatro Zonas es del pueblo y tenemos que apoyar al pueblo”, expresó Sucari, quien también indicó que la organización reúne entre 60 y 70 socios antiguos. No obstante, reconoció que la participación activa es menor y que en una reunión reciente asistieron cerca de 30 personas, cifra que evidencia el reto de convocatoria que enfrenta la dirigencia.

La elección de este miércoles representa un paso clave para superar los enfrentamientos y cuestionamientos internos que han marcado a la organización en las últimas semanas. Con una dirigencia renovada y legitimada por la base social, las Cuatro Zonas buscan retomar su rol de representación frente a las demandas urgentes de la población de San Román y sus distritos.