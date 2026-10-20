Subgerencia de Policía Municipal anuncia informe contra agente intervenido por presunta agresión a vendedora en Juliaca

Un informe para evaluar posibles sanciones administrativas será elevado contra el agente de la Policía Municipal de Juliaca intervenido por la Policía Nacional tras ser acusado de agredir a una vendedora de gelatinas en la plaza Bolognesi. El subgerente de Policía Municipal de la Municipalidad Provincial de San Román, Tito Leonidas Merino Huayhua, señaló que el trabajador habría incurrido en una falta al protagonizar el incidente fuera de su horario laboral y permanecer uniformado.

Según explicó el funcionario, el agente tenía asignado el turno de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde; sin embargo, el hecho denunciado se habría producido posteriormente. Merino Huayhua sostuvo que el trabajador no debía encontrarse uniformado fuera del horario establecido y consideró que la conducta atribuida constituye una falta que debe ser evaluada por las instancias correspondientes.

El subgerente indicó que elaborará un informe dirigido a su superior inmediato, quien deberá derivar la documentación al área de Recursos Humanos para que determine las medidas administrativas que correspondan. Precisó que el agente es un trabajador efectivo de la Policía Municipal, sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo N.° 728, y que anteriormente pertenecía al área interna antes de ser trasladado a la oficina de supervisión.

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Respecto a la intervención, el funcionario manifestó que, según su conocimiento, sería la primera vez que el trabajador se ve involucrado en un hecho de esta naturaleza. Asimismo, consideró necesario evaluar el caso de manera individual y cuestionó que la conducta atribuida a un agente termine involucrando a todo el cuerpo de la Policía Municipal.

El incidente se habría registrado la tarde del lunes en la plaza Bolognesi, donde la comerciante denunció que el agente la agredió y arrojó su mercadería durante una intervención en el espacio público. Tras solicitar ayuda, efectivos de la Policía Nacional intervinieron al trabajador y lo trasladaron a la comisaría para las diligencias correspondientes.